CGTN: Визит Си Цзиньпина на Ближний Восток: чего ожидать

ПЕКИН, 9 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите Китая и стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, посетив страну с государственным визитом с 7 по 10 декабря по приглашению ее короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

В докладе, опубликованном в начале декабря, Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало саммит как знаковое событие. Лидеры обеих сторон воспользуются этой возможностью для планирования будущего сотрудничества с упором на улучшение двусторонних отношений и укрепление консенсуса по вопросам глобального управления, развития, безопасности и по другим важнейшим вопросам.

В докладе, озаглавленном «Китайско-арабское сотрудничество в новую эпоху» (China-Arab Cooperation in the New Era), подчеркиваются быстро развивающиеся двусторонние торговые связи и межличностные обмены, а также взаимная поддержка и общая приверженность решению основных вопросов.

Китай остается крупнейшим торговым партнером арабских стран. В 2021 году объем двусторонней торговли составил около 330 млрд долларов, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай готов совместно развивать высококачественное сотрудничество с арабскими государствами в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме по случаю открытия пятой Китайско-арабской выставки в прошлом году.

Отметив, что традиционная дружба между народом Китая и арабскими государствами со временем стала крепче, Си Цзиньпин сказал, что в последние годы Китай и арабские государства продолжили укреплять стратегическую координацию и синергию своих действий, и что совместная реализация инициативы «Один пояс, один путь» принесла положительные результаты.

Взаимовыгодное сотрудничество

В понедельник в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, успешно прошел Форум по китайско-арабскому сотрудничеству в области СМИ 2022 года, организованный совместно Медиакорпорацией Китая (CMG) и Министерством средств массовой информации Саудовской Аравии.

В работе форума приняли участие более 150 гостей, включая государственных чиновников, представителей СМИ и ученых из Китая и 22 арабских стран.

На протяжении многих лет Китай расширял сотрудничество с арабскими странами в развитии возобновляемой энергетики, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Совместно они создали Китайско-арабский учебный центр по экологически чистой энергии, Китайско-египетскую лабораторию возобновляемой энергетики и реализовали такие проекты сотрудничества, как солнечная электростанция Аль-Харсаа мощностью 800 мегаватт в Катаре и солнечные установки мощностью 186 мегаватт в парке солнечной энергии Бенбан в Египте.

На сегодняшний день Китай подписал соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы ОПОП с 20 арабскими государствами и Лигой арабских государств. Их стороны осуществили более 200 крупномасштабных проектов сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и других областях, результатами которых пользуются почти 2 миллиарда человек.

«В целом, китайско-арабское сотрудничество в новую эпоху — это мощное видение, которое приведет целые сообщества к разностороннему прогрессу в будущем», — написал Ханнан Хуссейн (Hannan Hussain), бывший научный сотрудник Исламабадского института политических исследований, в своей статье для CGTN.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-07/Xi-visits-the-Middle-East-What-to-be-expected-1fzKCd4aPuw/index.html

SOURCE CGTN