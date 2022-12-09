CGTN: Китай и Саудовская Аравия вырабатывают модель всеобъемлющего сотрудничества

ПЕКИН, 9 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в своем письменном заявлении, сделанном в среду по случаю приезда в Эр-Рияд, что стратегическое взаимное доверие между Китаем и Саудовской Аравией укрепилось со времени установления дипломатических связей 32 года назад, а их двустороннее практическое сотрудничество принесло плодотворные результаты в различных областях.

Согласно заявлению, двусторонние отношения, направляемые председателем Си Цзиньпином и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, не только приносят пользу народам двух стран, но и способствуют миру, стабильности, процветанию и развитию всего региона.

В ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии и премьер-министром Мохаммедом ибн Салманом Аль Саудом в Королевском дворце в четверг Си Цзиньпин заявил, что Саудовская Аравия также является важной независимой силой в многополярном мире и важным стратегическим партнером Китая на Ближнем Востоке.

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Саудовской Аравией

Си Цзиньпин заявил, что в условиях, когда нынешняя международная обстановка и ситуация в регионе претерпевают глубокие и сложные изменения, отношения между Китаем и Саудовской Аравией приобретают все большее стратегическое и общее значение.

По словам Си Цзиньпина, Китай рассматривает развитие отношений с Саудовской Аравией в качестве одного из приоритетов своей дипломатии, особенно на Ближнем Востоке.

Согласно китайскому лидеру, Китай готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией в целях национального возрождения, укрепления стратегического взаимодействия, углубления прагматического сотрудничества во всех областях и улучшения коммуникации и координации в региональных и международных вопросах для содействия более широкому развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Саудовской Аравией.

В свою очередь премьер-министр Мохаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия будет рада работать вместе с Китаем над тем, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами на новый уровень.

По его словам, визит председателя КНР Си Цзиньпина станет важной вехой в двусторонних отношениях, которая также будет способствовать развитию сотрудничества во всех областях, принесет пользу двум народам и обеспечит взаимное процветание и развитие обеих стран.

Си Цзиньпин отметил, что созыв первого саммита Китая и арабских государств и саммита Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) имеет особое значение и будет играть стратегическую роль в отношениях между Китаем и Саудовской Аравией и между Китаем и ССАГПЗ.

Си Цзиньпин добавил, что Китай планирует сотрудничать с Саудовской Аравией и сделать саммит Китая и арабских государств и саммит Китая и ССАГПЗ историческими вехами в развитии отношений между Китаем и арабскими государствами и отношений между Китаем и ССАГПЗ, а также вывести эти отношения на новый уровень.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет взаимодействовать с Саудовской Аравией в целях укрепления сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций и «Большая двадцатка».

Премьер-министр Мохаммед ибн Салман Аль Сауд поблагодарил Китай за его поддержку в предоставлении Саудовской Аравии статуса страны-партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добавив, что Саудовская Аравия готова к укреплению связей и координации с Китаем и совместному решению проблем энергетической безопасности, продовольственной безопасности и борьбы с изменением климата в целях внесения вклада в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

«Я полностью уверен в будущем наших двусторонних отношений», — заявил премьер-министр Саудовской Аравии.

Реализация инициативы «Один пояс и один путь» и Концепции развития на период до 2030 года

Под руководством короля Салмана и наследного принца Мохаммеда ибн Салмана саудовский народ уверенно реализует цели развития на период до 2030 года и добивается важных успехов в социально-экономических реформах и диверсификации экономики.

По словам Си Цзиньпина, Китай поддерживает основные инициативы Саудовской Аравии в области развития, такие как Концепция развития на период до 2030 года и «Ближневосточная зеленая инициатива», и готов активно участвовать в процессе индустриализации Саудовской Аравии в целях содействия диверсификации экономического развития Саудовской Аравии.

Си Цзиньпин отметил, что реализуя синергию предложенной Китаем инициативы «Один пояс и один путь» и Концепции развития Саудовской Аравии на период до 2030 года, для достижения больших результатов обе стороны должны углублять и укреплять практическое сотрудничество во всех областях.

Он добавил, что Китай будет углублять сотрудничество с Саудовской Аравией в области строительства производственных мощностей и инфраструктуры, развития китайско-саудовского промышленного парка Джизан и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует расширение сотрудничества в таких областях, как электронная коммерция, цифровая экономика, экологически чистая энергетика, высокотехнологичные и космические исследования и разработки, призвав к повышению уровня сотрудничества в области торговли, инвестиций и финансов.

Премьер-министр Мохаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия готова строить «Один пояс и один путь» вместе с Китаем, расширять торговлю и взаимные инвестиции и приветствует участие большего числа китайских предприятий в процессе индустриализации Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия также приветствует участие китайских предприятий в сотрудничестве в области строительства объектов инфраструктуры и энергетических проектов», — заявил он, призвав к укреплению сотрудничества в автомобильной, технологической, химической и горнодобывающей отраслях.

По словам Си Цзиньпина, Китай включит Саудовскую Аравию в свой перечень стран, рекомендуемых для групповых туристических поездок и расширения обмена сотрудниками, а также двустороннего культурного и межличностного обмена, добавив, что Китай планирует развивать сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере обучения китайскому языку.

Что касается энергетической политики, Си Цзиньпин заявил, что Китай будет укреплять связи и координацию в этой области с Саудовской Аравией, расширять масштабы торговли сырой нефтью и осуществлять крупные проекты энергетического сотрудничества, такие как китайско-саудовский проект строительства комплекса по производству этилена в Гулее.

Премьер-министр Саудовской Аравии поблагодарил Китай за поддержку «Ближневосточной зеленой инициативы», призвав к расширению сотрудничества в области чистой энергетики и экологически безопасного развития.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/Xi-Jinping-holds-talks-with-Saudi-Arabia-s-crown-prince-1fBphNwqjg4/index.html

SOURCE CGTN