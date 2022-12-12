CGTN: инфраструктура, вакцины и космос -- китайско-арабское сотрудничество

ПЕКИН, 12 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- В рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) китайско-арабское сотрудничество в области инфраструктуры, космоса и здравоохранения непрерывно развивается на устойчивой основе.

Китай пообещал ускорить развитие китайско-арабского межправительственного механизма сотрудничества в области научно-технических инноваций.

Страна будет осуществлять больше партнерских проектов и продолжит способствовать укреплению научно-технического потенциала арабских государств.

Стадион в Лусаиле: первая построенная с участием китайских компаний арена для проведения Чемпионата мира по футболу

Главный объект Чемпионата мира по футболу этого года — стадион в городе Лусаил — был построен при участии China Railway Construction Corporation в качестве главного подрядчика.

На этом стадионе, напоминающем по форме пальмовую чашу или эмалированный фонарь, 18 декабря пройдет финал мирового первенства.

Это первый случай, когда китайская компания построила арену для проведения Чемпионата мира по футболу. Изображение этого стадиона размещено на новой катарской банкноте номиналом в 10 риалов.

«Стадион в Лусаиле является самым крупным в мире, самым передовым и продвинутым профессиональным футбольным стадионом, построенным в соответствии со стандартами ФИФА», — заявил глава китайской команды инженеров Ли Чунъян (Li Chongyang) в комментариях для China Media Group (CMG).

Стадион в Лусаиле вместимостью 80 тысяч зрителей демонстрирует технические возможности и уровень работы китайских предприятий, заявил в комментариях для CGTN Хасан Аль-Тавади (Hassan Al Thawadi), генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию Кубка мира ФИФА 2022 года.

Совместные проекты Китая и ОАЭ по разработке вакцин

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) помогли Китаю в проведении клинических испытаний его вакцины против COVID-19, а позднее создали у себя местные производственные мощности.

В 2020 году ОАЭ одобрили регистрацию инактивированной вакцины, разработанной китайской компанией Sinopharm.

«ОАЭ были первой страной, обратившейся к китайской вакцине», — заявил посол ОАЭ в Китае Али Обаид Аль-Дахери (Ali Obaid Al Dhaheri). «Завод может производить 200 миллионов доз в год. Вакцина предназначается не для ОАЭ и не для Китая, а для всего остального мира».

Сотрудничество в космосе

Китай развивает сотрудничество в космической отрасли со странами, участвующими в программе BRI.

Шестнадцатого марта 2017 года Китай и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен научными данными в рамках космического сотрудничества.

Затем, по данным Китайского национального космического управления, страны совместно представили три изображения с поверхности луны, полученные спутником для ретрансляции данных «Чанъэ-4» в ходе миссии по изучению Луны.

В 2018 году в Тунисе был открыт Китайско-арабский центр BDS/GNSS — первый зарубежный центр для собственной китайской навигационной спутниковой системы Beidou Navigation Satellite System (BDS). В 2021 году сотрудничество, связанное с BDS, расширилось и охватило больше арабских государств, согласившихся осуществлять больше экспериментальных проектов.

Кроме того, на сотрудничество с Китаем рассчитывает кувейтская национальная спутниковая группа.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2022-12-10/Infrastructure-vaccines-and-space-China-Arab-sci-tech-cooperation-1fDKJNs4QuI/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1965838/CGTN_Covid_Vaccine.jpg

SOURCE CGTN