CGTN: Ежегодная Центральная конференция по экономической деятельности поддержит экономику

ПЕКИН, 26 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Экономика Китая, пострадавшая от внутренних проблем и разрушительных внешних потрясений, справилась с трудным 2022 годом, обеспечив темпы роста ВВП на уровне 3% в первые три квартала.

С 15 по 16 декабря в Пекине прошла ежегодная Центральная конференция по экономической деятельности, на которой китайское руководство определило приоритеты экономической деятельности на 2023 год.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на конференции с важной речью, в которой он подвел итоги экономической деятельности страны в 2022 году, проанализировал текущую экономическую ситуацию и наметил экономическую деятельность на следующий год.

В настоящее время основа для восстановления экономики еще не стабилизировалась, и Китай по-прежнему испытывает тройное давление в связи с сокращением спроса, кризисом предложения и слабыми ожиданиями, говорится в заявлении участников конференции.

«Несмотря ни на что, следует отметить, что наша экономика имеет высокую устойчивость, огромный потенциал и высокую жизнеспособность», — отметили участники конференции, призвав к уверенности в экономической деятельности и пообещав приложить значительные усилия для обеспечения качественного и оптимального роста.

Приоритетная задача — обеспечение стабильности

Участники конференции потребовали сделать экономическую стабильность одним из главных приоритетов и добиваться устойчивого прогресса в обеспечении экономической стабильности на следующий год.

Для экономики такого размера, как китайская, жизненно важно поддерживать стабильные экономические показатели. Участники конференции подчеркнули, что будут предприняты усилия по стабилизации роста, занятости и цен, чтобы основные экономические показатели оставались в пределах соответствующего диапазона.

Участники конференции также отметили улучшение координации мер по профилактике эпидемии и борьбе с ней с социально-экономическим развитием, настоятельно призвав оптимизировать меры реагирования на эпидемию с учетом времени и ситуации, а также уделить особое внимание пожилым и людям с фоновыми заболеваниями.

Отметив, что в начале этого года страна разработала комплекс мер для поддержания экономического роста, Чжан Цзюньвэй (Zhang Junwei), научный сотрудник Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете, выразил уверенность в том, что Китай приложит больше усилий для стабилизации роста, занятости и цен.

На конференции также была подчеркнута решимость руководства Китая рассматривать вопрос восстановления баланса совокупных экономических показателей как первоочередную задачу текущей экономической деятельности.

Рост внутреннего спроса

Конференция постановила, что в следующем году страна должна сосредоточиться на повышении внутреннего спроса, уделяя приоритетное внимание восстановлению и расширению потребления, увеличению доходов городского и сельского населения через различные каналы и поощрению частного капитала к участию в строительстве ключевых национальных проектов.

Участники конференции заявили, что потенциал внутреннего рынка также будет в полной мере задействован, чтобы внутренний спрос мог играть более активную роль в стимулировании экономического роста, и пообещали поддержать органический спрос и удовлетворить потребности в модернизации жилья, а также поддержать частный сектор и платформы цифровой экономики.

В Китае недавно были опубликованы руководящие принципы по расширению внутреннего спроса и созданию надежной системы внутреннего спроса для содействия долгосрочному развитию страны.

В соответствии с этими принципами будут предприняты меры для стимулирования потребления во всех областях и скорейшего повышения качества потребления, оптимизации инвестиционной структуры и расширению масштабов инвестиций, а также для содействия скоординированному развитию городских и сельских районов с целью раскрытия потенциала внутреннего спроса.

По данным Национального статистического бюро КНР, розничные продажи в Китае в ноябре упали на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о тенденции к снижению внутреннего спроса.

Цай Тунцзюань (Cai Tongjuan), исследовательница из Института финансовых исследований Чунъян при Народном университете Китая, подчеркнула, что создание устойчивого внутреннего рынка имеет очень важное значение. «Внутренний рынок без спроса — как вода без источника».

В том, что касается увеличения личных доходов, г-жа Цай подчеркнула, что важно избегать разговоров о потреблении в отрыве от доходов. Она добавила, что доходы жителей снизились вместе с их потребительским спросом после трех лет борьбы с эпидемией, и только путем эффективного повышения располагаемого дохода жителей можно эффективно стимулировать потребление.

Высококачественное развитие

В ходе этой ключевой двухдневной конференции была также подчеркнута необходимость обеспечения высококачественного развития.

Ее участники заявили, что помимо улучшения координации мер по профилактике эпидемии и борьбе с ней с социально-экономическим развитием необходимо также обеспечить более тесную координацию. По их словам, необходима координация между качественным и количественным ростом, между структурной реформой в сфере предложения и расширением внутреннего спроса, а также между экономической политикой и другими стратегиями.

Для формирования новой парадигмы развития необходимо укрепить эндогенную динамику и надежность внутреннего обращения, а также повысить качество международного обращения.

Участники конференции также подчеркнули необходимость хорошо выполнять текущую работу и в то же время принимать во внимание будущее развитие.

Ключом к измерению экономического развития служит то, может ли экономический рост обеспечить более абсолютное и качественное развитие, отметил главный экономист Китайского центра международных экономических обменов Чэнь Вэньлин (Chen Wenling).

Руководитель Форума ведущих экономистов Китая Ван Цзюнь (Wang Jun) заявил, что на Центральной конференции по экономической работе «качество» по-прежнему ставилось выше «количества», а это означает, что понимание качества экономики является главным направлением будущего развития.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/China-holds-key-economic-meeting-to-plan-for-2023-1fOwyYJjt5u/index.html

SOURCE CGTN