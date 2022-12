CGTN : « Nouvelles approches » : les hôpitaux se préparent à donner la priorité aux patients de COVID-19

PÉKIN, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour faire écho aux nouvelles directives chinoises en matière de prévention et de lutte contre le COVID-19, les gouvernements locaux et les hôpitaux du pays optimisent les services médicaux et l'allocation des ressources médicales afin de faire face à une probable augmentation du nombre de patients et de mieux prendre en charge les personnes âgées et les groupes les plus vulnérables.

Le 11 novembre, le pays a annoncé 20 nouvelles mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19. De plus, 10 autres nouvelles mesures ont été publiées le 7 décembre afin d'optimiser davantage la politique chinoise de lutte contre le COVID-19.

Ces mesures prévoient une optimisation des ressources médicales afin de donner la priorité aux patients atteints du COVID-19.

Les dernières variantes d'Omicron se propageant rapidement avec une forte transmissibilité, certains hôpitaux des grandes villes, dont Pékin, Shanghai et Wuhan, ont vu des personnes faire la queue pendant des heures pour entrer dans les services pour la fièvre.

Pour éviter la panique et la compression des ressources médicales, les gouvernements locaux et les hôpitaux modernisent les hôpitaux temporaires existants, ajoutent des lits de soins intensifs et répartissent mieux les ressources médicales.

La Chine a construit des hôpitaux temporaires pour accueillir et traiter les patients atteints du COVID-19 qui présentent des symptômes bénins et empêcher la propagation du virus. Avec l'assouplissement des mesures de lutte et de prévention du COVID-19, un plus grand nombre d'hôpitaux temporaires ont été modernisés et transformés en hôpitaux municipaux sous-désignés, en fonction de la taille de la population de chaque ville.

Jiao Yahui, directrice générale du Bureau de l'administration médicale de la Commission nationale de la santé, a déclaré lors d'une conférence de presse le 9 décembre que les hôpitaux sous-désignés traiteraient les patients plutôt que de les isoler comme le faisaient les hôpitaux mobiles. Elle a également précisé que 10 % des lits de ces hôpitaux seraient transformés en lits d'unité de soins intensifs (USI).

La Chine compte 138 100 lits de soins intensifs, dont 106 500 dans des établissements de santé de premier plan. En moyenne, il y a 10 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants », a précisé Mme Jiao.

Les experts ont également fourni au public des informations éducatives sur le virus et demandé aux patients asymptomatiques et aux patients présentant des symptômes légers de ne pas encombrer les hôpitaux ou de ne pas bloquer le numéro d'urgence 120 afin de réserver les ressources médicales disponibles pour d'éventuels cas graves.

De nombreux hôpitaux du pays ont déjà commencé à changer leur approche.

Lu Wei, urologue dans un hôpital de district de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a déclaré à CGTN qu'un hôpital temporaire construit par l'hôpital de district pour séparer et traiter les patients atteints du COVID-19 devrait bientôt être mis hors service, parallèlement aux changements de politique nationale.

« Il n'a pas été facile pour des centaines de patients et le personnel médical d'être restreints dans l'hôpital temporaire construit dans une banlieue, loin de leurs familles », a déclaré Lu. « C'est particulièrement difficile lorsqu'ils y restent pour une longue période ».

M. Lu a déclaré qu'au lieu de garder l'hôpital temporaire ouvert, l'hôpital de district va plutôt étendre son service existant de traitement de la fièvre dans une zone désignée pour les patients de COVID-19. Les médecins des autres services pourront également être affectés au traitement de leurs patients dans cette zone, et aucune quarantaine excessive ne sera requise.

Les patients souffrant d'autres maladies ne seront plus obligés de faire un test de COVID-19, seuls les patients âgés seront soumis aux tests de dépistage du virus, et une attention particulière leur sera accordée si les résultats sont positifs, a déclaré M. Lu.

Pékin a également mis en place de nouvelles cliniques et salles de consultation pour la fièvre ou a agrandi celles qui existaient déjà, demandant à tous les hôpitaux de deuxième niveau et plus et aux institutions médicales primaires qualifiées de mettre en place des services pour la fièvre.

Dans de nombreux endroits, dont Pékin et la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, plusieurs hôpitaux ont ouvert des services en ligne spéciaux pour le traitement du COVID-19 afin que les patients présentant des symptômes puissent se renseigner en ligne.

Les hôpitaux de Shanghai ont ouvert un canal d'admission spécial pour recevoir les patients dont les résultats des tests d'acide nucléique ou d'antigène étaient anormaux.

« Nous avons aménagé différentes zones et prévu différents canaux pour différents groupes de patients afin que tous les patients puissent recevoir des soins médicaux en temps voulu. Les patients gravement malades recevront leur traitement à temps, que leurs résultats au test COVID-19 soient négatifs ou non », a déclaré Ma Xin, président adjoint de l'hôpital Huashan de l'université Fudan à Shanghai, au Shanghai Media Group.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-13/-New-Approaches-Hospitals-gear-up-to-prioritize-COVID-19-patients-1fJokZulTY4/index.html

SOURCE CGTN