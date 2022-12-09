CGTN: Опрос: 85% респондентов высоко оценивают китайскую концепцию общего будущего

ПЕКИН, 9 декабря 2022 г. /PRNewswire/-- В рамках глобального опроса 85% респондентов высоко оценили концепцию «сообщества с общим будущим для человечества», в то время как 94,2% из них высоко оценили предложенные Китаем ценности «мира, развития, честности, справедливости, демократии и свободы» для всего человечества.

Опрос проводился аналитическим центром CGTN Think Tank и Центром глобальных медиа и коммуникаций Цинхуа-Эпштейн. В преддверии поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию с государственным визитом и его участия в первом саммите Китая и арабских государств и саммите Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) было опрошено в общей сложности 4000 человек из 20 стран.

За последнее десятилетие Китай подписал соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) с 20 арабскими государствами, а 17 арабских государств поддержали предложенную Китаем Глобальную инициативу в области развития (GDI).

В ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 сентября 2021 года председатель Си Цзиньпин выступил с предложением о том, чтобы международное сообщество уделило вопросам развития приоритетное внимание в глобальной повестке дня в области макроэкономической политики и объединило усилия для перехода глобального развития на более сбалансированный, скоординированный и инклюзивный этап.

По результатам опроса 78,4% респондентов согласились с этой инициативой, считая, что «развитие является важным способом решения глобальных проблем», в то время как 79,4% признали результаты сотрудничества, достигнутые «Группой друзей GDI», в которой участвовал Китай.

В современном мире происходят глубокие изменения, невиданные за последнее столетие. Как Китай, так и арабские страны стоят перед исторической задачей обеспечения национального возрождения и ускорения национального развития.

По результатам опроса 85,2% респондентов согласились с тем, что для выполнения этой задачи страны должны принимать активные меры по совместному устранению рисков и проблем в глобальном развитии, в то время как 84,7% респондентов ожидают, что страны будут содействовать более инклюзивному и диверсифицированному глобальному развитию и совместно поддерживать глобальную экономическую стабильность.

С учетом национальных особенностей 84,1% респондентов заявили, что необходимым условием для сотрудничества является уважение путей развития и системных различий других стран, а 89,6% ожидают от стран разрешения международных споров посредством диалога и консультаций.

Кроме того, 85,6% респондентов согласились с предложенной Китаем Глобальной инициативой в области безопасности (GSI), считая, что безопасность является необходимым условием развития.

Си Цзиньпин выдвинул эту инициативу на церемонии открытия ежегодной конференции Boao Forum for Asia 2022 в апреле для содействия безопасности всех стран во всем мире.

Отметив, что гегемонизм и политика силы угрожают глобальной безопасности, 80,8% респондентов выступили против гегемонизма, политики силы и произвольного введения санкций в отношении других стран, в то время как 80,4% респондентов из развивающихся стран отметили, что менталитет времен холодной войны и политика силы угрожают миру во всем мире и усугубляют проблемы безопасности, и страны должны совместно работать над созданием сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/85-of-surveyed-laud-China-s-concept-of-shared-future-CGTN-poll-1fBjAvtFYoo/index.html

SOURCE CGTN