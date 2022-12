BEIJING, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les pays arabes situés à la jonction de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe sont mondialement reconnus pour leur situation géographique unique et leurs abondantes réserves d'énergie.

La coopération énergétique, l'une des principales composantes du partenariat sino-arabe, s'est développée de façon constante au cours des dernières années, les relations s'approfondissant grâce à de nombreuses réussites où les deux partis étaient gagnants.

Soixante-dix pour cent du pétrole chinois est importé. En 2021, la Chine a importé 265 millions de tonnes de pétrole brut des pays arabes, soit 51,6 % du total national.

À ce jour, plus de 200 projets coopératifs à grande échelle dans les domaines de l'énergie et des infrastructures ont été mis en œuvre, au bénéfice de près de 2 milliards de personnes.

La coopération sino-arabe dans le domaine des énergies nouvelles

Le Moyen-Orient a le taux d'exposition au soleil le plus élevé au monde, l'Arabie saoudite étant la plus grande centrale photovoltaïque éolienne au sol du monde.

Les pays de cette région continuent leur diversification énergétique à travers de nouveaux projets énergétiques à grande échelle. En mars dernier, l'Arabie saoudite a réaffirmé son engagement quinquennal de convertir la moitié de son énergie totale en sources renouvelables d'ici 2030.

Cela pourrait jeter des bases solides pour la coopération entre la Chine et le Moyen-Orient, car les entreprises chinoises dominent les étapes clés de la fabrication des panneaux solaires.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite, et cette dernière est le plus important fournisseur d'énergie de la Chine et son plus important partenaire commercial dans les régions de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le commerce entre les deux pays a atteint 87,31 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 30,1 % en glissement annuel.

Un accord de 27 ans sur le GNL entre la Chine et le Qatar

Dans le domaine de l'énergie, le Qatar est le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL).

Alors que tous les regards étaient tournés vers la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022, le 21 novembre, le géant chinois de l'énergie Sinopec et QatarEnergy signaient un accord de 27 ans sur le GNL grâce auquel QatarEnergy fournira 4 millions de tonnes de GNL à Sinopec chaque année.

Il s'agit du premier accord de vente et d'achat à long terme dans le cadre du projet North Field East du Qatar, qui devrait entrer en production en 2026.

Ma Yongsheng, le président de Sinopec, a déclaré que cet accord aidera la Chine à répondre à sa demande de gaz naturel et à optimiser sa structure énergétique. La partie qatarie est également satisfaite de l'accord à long terme.

Le « Made in China » brille lors de la Coupe du Monde verte

Le Qatar est un pays où « l'eau est plus chère que le pétrole ».

Avec le soutien de la Chine, le pays a construit 15 réservoirs d'eau de très grande taille à travers le pays pour assurer la sécurité de l'eau pendant la Coupe du monde.

Construite par une société chinoise au Qatar, la centrale solaire Al Kharsaah est l'une des plus importantes du Moyen-Orient avec ses 800 mégawatts, augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Qatar et contribuant à une « Coupe du monde verte ».

