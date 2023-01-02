CGTN: президент CMG направил новогодние поздравления зарубежной аудитории

ПЕКИН, 2 января 2023 г. /PRNewswire/ -- 1 января 2023 года президент China Media Group (CMG) Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) выступил с новогодним посланием перед зарубежной аудиторией на CGTN, China Radio International и через сеть Интернет.

«В теплых лучах зимнего солнца мы приветствуем 2023 год — новый год, полный надежд и ожиданий. Я хотел бы поздравить вас из Пекина», — заявил он.

Г-н Шэнь отметил, что в 2022 году Коммунистическая партия Китая (КПК) успешно провела свой 20-й Всекитайский съезд, определив задачи и способы содействия возрождению нации по всем фронтам на китайском пути к модернизации.

Он заявил, что, будучи участником, свидетелем и организацией, фиксирующей события новой эры, CMG представила миру грандиозный и великолепный съезд и создала множество специальных высококачественных программ, чтобы рассказать примечательные истории, случившиеся в Китае за последнее невероятное десятилетие. Эти программы завоевали широкое признание у отечественной и зарубежной аудитории.

За последний год компания CMG сосредоточила внимание на комплексном внедрении инноваций в рамках концепции «Идеи+искусство+технологии» для достижения цели, заключающейся в предоставлении качественной продукции по всем телевизионным каналам, сетям и платформам.

Например, во время трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине компания CMG задействовала новейшие технологии, чтобы привнести «романтику в китайском стиле»: олимпийский дух смешался с китайской культурой, а искра технологий заставила лед и снег сиять. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) высоко оценил беспрецедентные масштабы и успех работы CMG по освещению игр.

Г-н Шэнь добавил, что созданные CMG программы, в том числе «Китай в классике» и «Китай в стихах и живописи», представляют собой не только художественную интерпретацию древней китайской цивилизации, но и отражают непрерывную созидательную деятельность, вносящую вклад в разнообразие человеческих цивилизаций.

Он отметил, что такие шоу CMG, как гала-концерт в честь Праздника весны, гала-концерт в честь Праздника середины осени и гала-концерт в честь Нового года, помогли подогреть интерес к китайской культуре за рубежом, а показ китайских фильмов и телевизионных программам помог построить мост между цивилизациями и объединить сердца и умы с помощью изображений и фильмов.

После завершения 20-го Всекитайского съезда КПК компания CMG запустила серию из 58 зарубежных медиасобытий под названием «Новый путь: Китай и мир», чтобы обсудить актуальность китайской модернизации и ее значение для мира с друзьями из разных стран, получив поддержку и освещение со стороны более чем 2000 международных средств массовой информации.

Кроме того, в 2022 году CMG усовершенствовала свою глобальную сеть сбора новостей и посвятила себя расширению своих возможностей по освещению самых заметных новостных историй со всего мира. В настоящее время CMG ведет вещание на 68 языках по сравнению с 44 языками ранее, охватывая 233 страны и региона.

Г-н Шэнь отметил, что при освещении российско-украинского конфликта и пандемии коронавируса CMG отказалась от предвзятых мнений, остается верной правде и помогает донести до международного сообщества объективную и беспристрастную позицию и решения Китая.

«Эффективность коммуникации является одним из важнейших показателей для международных средств массовой информации, а истина — это жизненная сила всех медийных организаций, — заявил он. —

В следующем году мы продолжим двигаться вперед, придерживаясь принципов предпринимательства и устойчивости, и осветим для международного сообщества новые ракурсы в новую эпоху в Китае с различных точек зрения».

В 2023 году также отмечается 10-я годовщина инициативы «Один пояс и один путь».

«Мы будем и впредь поддерживать дружеские отношения в рамках сотрудничества со средствами массовой информации, развивать обмены и взаимное обучение между цивилизациями и выполнять свой долг в качестве ответственной медийной организации в деле продвижения общих ценностей человечества и построения сообщества с общим будущим для всего человечества», — сказал он.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-01/CMG-president-sends-New-Year-greetings-to-overseas-audiences-1geIsIF0Xcs/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1975942/CGTN_New_Year.jpg

SOURCE CGTN