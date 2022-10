CGTN : Depuis des milliers d'années, le confucianisme continue d'influencer des gens dans le monde entier

PÉKIN, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Confucius est considéré comme l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Depuis deux millénaires, sa sagesse s'est répandue pendant des générations et n'a cessé d'influencer des gens partout dans le monde.

Ayant émergé il y a 2 500 ans, les idées confucianistes d'échange et de dialogue, de tolérance et d'apprentissage mutuel ont joué un rôle actif dans l'héritage de la civilisation chinoise et ont inspiré les échanges et la coopération entre les différentes civilisations.

A statue of Confucius at the Nishan Cultural Tourism Resort in Qufu City, east China's Shandong Province. /CGTN

Selon les archives, les œuvres de Confucius ont été traduites dans diverses langues européennes au XVIe siècle et ont façonné de nombreux penseurs en Europe à l'époque, et par la suite.

Le festival culturel international Confucius de Chine 2022 et le 8e forum de Nishan sur les civilisations du monde, qui se déroulent dans la ville natale de Confucius à Qufu, dans la province du Shandong, ont réuni près de 200 intellectuels et de nombreux visiteurs nationaux et internationaux pour commémorer le 2 573e anniversaire de la naissance de Confucius, célébrer sa sagesse et explorer les valeurs de civilisations diverses partagées par l'humanité.

Le sens moderne du confucianisme

Pour le philosophe allemand David Bartosch, le confucianisme se distingue d'autres philosophies, de diverses civilisations. « Son impact a été immense, non seulement en Chine, au Japon et en Corée, mais même au niveau international », a-t-il déclaré.

David Bartosch affirme que le génie de Confucius réside dans le fait qu'il a apporté « les semences intellectuelles, qui doivent germer chez tous ceux qui étudient ses œuvres », contrairement à ses pairs théoriques qui ont souvent élaboré des « théories fixes ».

« Il [Confucius] a voulu que vous déployiez ces pensées à votre propre manière, dans votre propre vie, et que vous arriviez à vos propres conclusions, » a-t-il ajouté.

David Bartosch affirme que malgré les hauts et les bas de sa longue histoire, la loi confucianiste n'a cessé de réapparaître et a jeté les bases qui ont permis d'unifier et d'absorber d'autres éléments qui ont trouvé leur place dans la civilisation chinoise.

« Il [le confucianisme] est comme un arbre en croissance : il y a des racines au passé très ancien, mais l'arbre continue de grandir, » explique-t-il.

La sagesse confucianiste a permis le développement économique des pays et des régions qui l'ont adoptée, et certaines idées confucianistes ont un volet matériel, comme les idées sur les générations futures et l'éducation, selon Daniel Bell, doyen de l'École de sciences politiques et d'administration publique de l'université du Shandong.

« Tout cela se prête parfaitement à la modernisation », a-t-il déclaré.

« Un gentleman recherche l'harmonie, pas l'uniformité » est une célèbre citation de Confucius. Selon Benjamin Cole du département de philosophie et de développement social de l'université Huáqiáo, il s'agit d'un bon exemple qui illustre que le confucianisme ne correspond pas à la façon dont beaucoup de commentateurs occidentaux l'auraient compris.

La citation insiste sur le respect des différences entre les individus, plutôt que d'encourager des points de vue identiques et de suivre les mêmes idées, a-t-il expliqué.

Dans les temps modernes, cela fait écho aux idées d'ouverture de la société, de tolérance et d'acceptation des différents travaux, cultures et origines qui cohabitent dans une société, a-t-il déclaré.

