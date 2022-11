CGTN : Des solutions culturelles aux défis mondiaux

PÉKIN, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le monde connaît des changements rapides et est confronté à des défis inédits depuis un siècle. Beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher de se demander : le monde pourrait-il être meilleur ? Tian Wei, journaliste et communicatrice culturelle pour CGTN, partage ses idées uniques dans cet épisode de 10 minutes de China Talk.

Tian Wei raconte qu'au cours de la période allant de 800 ans av. J.-C. à 200 ans av. J.-C., les grandes civilisations du monde ont donné naissance à certains des penseurs les plus brillants : Confucius, Lao Tseu, Tchouang-tseu, Xun Zi et Han Fei Zi en Chine ; Socrate, Platon et Aristote en Grèce ; les prophètes juifs Isaïe, et Zarathoustra de Perse ; ou encore Bouddha de l'Inde antique. Ils ont établi les fondations philosophiques de l'humanité tout entière et constituent les meilleures références vers lesquelles le public peut se tourner pour trouver des réponses.

Mais aujourd'hui, Tian Wei remarque qu'avec l'occidentalocentrisme des récits et des perspectives, les bonnes réponses se trouvent insaisissables.

Selon elle, il y a un manque évident d'information concernant l'histoire et les cultures, et un périmètre bien trop limité. Par exemple, en 2013, le Time Magazine, bien connu pour désigner la personnalité la plus influente de l'année, a publié une liste des « 100 personnalités les plus influentes de l'histoire ». Aucune personne originaire d'Asie n'était sur la liste. Cela prouve clairement que certaines valeurs contemporaines internationales reflètent une partie très limitée de l'histoire de l'humanité. Comment l'humanité peut-elle résoudre les défis auxquels elle est confrontée en limitant ses sources d'inspiration et de sagesse à certaines parties du monde ?

Tian Wei explique que le manque d'information et l'appauvrissement de la diversité des récits conduisent à des problèmes encore plus importants, à savoir le manque de conscience de soi et de confiance en soi au sein de sa propre culture. Prenons l'exemple du confucianisme. Cette école de pensée met l'accent sur la justesse des relations sociales, la justice, la bonté et la sincérité. Elle enseigne qu'un dirigeant devrait gouverner par la vertu, et non par la force, selon un système complet conçu pour restreindre le pouvoir impérial. Avec une philosophie pratique axée sur la relation entre l'individu et la société, le confucianisme s'est profondément ancré dans le cœur des gens.

Tian Wei affirme que la découverte de soi, la conscience de soi et l'estime de soi et de ses propres cultures ne sont pas seulement importantes pour les personnes concernées, mais qu'il s'agit d'un service rendu à tous ; les gens ont besoin de la plus grande créativité et de la plus grande diversité pour résoudre les défis auxquels ils sont confrontés. (fin)

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/Cultural-solutions-to-world-challenges-1eKxjb3oyWs/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=sq99gbN9tOg

