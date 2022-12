CGTN : Infrastructures, vaccins et espace : coopération scientifique et technologique entre la Chine et les pays arabes

PÉKIN, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route » (BRI), la coopération sino-arabe dans les domaines des infrastructures, de l'espace et de la santé s'est développée de manière continue et durable.

La Chine a promis d'accélérer le développement du mécanisme de coopération intergouvernemental sino-arabe en matière d'innovation scientifique et technologique.

Le pays mettra en œuvre davantage de projets de partenariat et continuera à améliorer les capacités scientifiques et technologiques des États arabes.

Le stade Lusail : premier site de la Coupe du monde construit par la Chine

Le stade Lusail, principal site de la Coupe du monde de cette année, a été construit par la China Railway Construction Corporation, qui en est le principal entrepreneur.

En forme de bol de palmier-dattier ou de lanterne en émail, le stade accueillera la finale de la Coupe du monde, prévue le 18 décembre.

C'est la première fois qu'une entreprise chinoise construit un site de la Coupe du monde, qui figure sur le nouveau billet de 10 riyals du Qatar.

« Le stade Lusail est de loin le stade de football professionnel le plus grand, le plus avancé et le plus complexe au monde, construit selon les normes de la FIFA », a déclaré Li Chongyang, chef de l'équipe d'ingénierie côté chinois, au China Media Group (CMG).

Le stade de Lusail, qui peut accueillir 80 000 spectateurs, témoigne des capacités techniques et des niveaux de service des entreprises chinoises, a déclaré à la CGTN Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l'héritage de la Coupe du monde de la FIFA 2022.

Projets de vaccins communs Chine-EAU

Les Émirats arabes unis (EAU) ont aidé la Chine à réaliser l'essai clinique de son vaccin COVID-19 et ont ensuite établi des lignes de production localisées.

En 2020, les Émirats arabes unis ont approuvé l'enregistrement d'un vaccin inactivé développé par la société chinoise Sinopharm.

« Les Émirats arabes unis ont été le premier pays à approcher un vaccin chinois », a déclaré à CGTN Ali Obaid Al Dhaheri, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Chine. « L'usine de production peut produire 200 millions de doses par an. Le vaccin n'est pas destiné aux EAU, ni à la Chine, mais au reste du monde. »

Coopération spatiale

La Chine fait progresser la coopération spatiale avec les pays participant à la BRI.

La Chine et l'Arabie saoudite ont signé un protocole d'accord le 16 mars 2017, partageant les données scientifiques dans la coopération spatiale.

Les deux pays ont ensuite dévoilé conjointement trois images lunaires acquises dans le cadre de la coopération sur la mission du satellite relais de la sonde lunaire Chang'e-4, selon l'Administration spatiale nationale chinoise.

En 2018, le centre BDS/GNSS Chine-États arabes, le premier centre à l'étranger pour le système de navigation par satellite Beidou (BDS) indigène de la Chine, a été inauguré en Tunisie. La coopération liée au BDS s'est étendue à de nouveaux États arabes en 2021, car ils ont convenu de mettre en œuvre davantage de projets pilotes.

En outre, l'équipe nationale de satellites du Koweït se réjouit de coopérer avec la Chine.

