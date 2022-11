CGTN : La Chine appelle à la coopération numérique pour stimuler la reprise économique mondiale

BEIJING, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'établissement d'un consensus mondial et le renforcement de la confiance dans la reprise économique mondiale sont des tâches cruciales pour le 17e Sommet du G20, axé sur le thème « Se relever ensemble, se relever plus forts ».

Nouveau moteur de la croissance économique mondiale, l'économie numérique revêt une grande importance. La valeur ajoutée de l'économie numérique dans 47 pays à travers le monde a atteint 38,1 billions de dollars en 2021, avec une augmentation de 15,6 % d'année en année, selon un rapport publié en 2022 sur le développement de l'Internet dans le monde.

Dans ce contexte, la Chine a appelé mercredi les membres du G20 à faire des efforts communs pour dynamiser la coopération numérique afin que les fruits du développement de l'économie numérique profitent aux populations de tous les pays.

Construction d'un paradigme économique numérique mondial

Selon le président chinois Xi Jinping, qui a pris la parole lors du sommet de Bali, la Chine est prête à continuer de coopérer avec les membres du G20 pour construire conjointement un paradigme économique numérique mondial comportant des avantages pour tous, l'équilibre, la coordination, l'inclusivité, la coopération gagnant-gagnant et la prospérité commune.

Le multilatéralisme doit être maintenu, a souligné Xi Jinping, appelant au renforcement de la coopération internationale.

Notant que le développement devrait être une priorité, le président chinois a déclaré que le fossé numérique doit être comblé et que l'innovation devrait servir de force motrice pour promouvoir la reprise post-pandémie.

Lors du Sommet du G20 de Hangzhou en 2016, la Chine avait pour la première fois inscrit l'économie numérique à l'ordre du jour du G20, s'engageant à inventer des modèles de développement et à exploiter le potentiel de croissance.

Lors des sommets suivants du G20 en 2017 et 2018, les dirigeants mondiaux ont également tenu des discussions approfondies sur la façon de renforcer la coopération dans le développement de l'économie numérique tout en répondant aux défis posés par les nouvelles technologies.

Au cours de ces années, plusieurs sommets du G20 ont clairement démontré que l'économie numérique était un moteur de plus en plus important de la croissance économique mondiale, et le G20, qui rassemble les principales économies du monde, représente la principale force de développement de l'économie numérique.

La Chine en action

Le président chinois a également souligné que la Chine continuera de travailler avec les membres du G20 afin de favoriser un paysage mondial de l'économie numérique « équilibré, coordonné et inclusif », qui apporte des avantages à tous et s'appuie sur une coopération gagnant-gagnant et une prospérité partagée.

La Chine a lancé l'initiative de construction d'une route de la soie numérique, et a identifié l'économie numérique comme un domaine clé de coopération dans le cadre de l'Initiative pour le développement mondial, selon Xi Jinping.

La Chine a proposé le Plan d'action du G20 sur l'innovation et la coopération numériques, dont l'objectif est de promouvoir l'application innovante des technologies numériques et d'assurer le partage des fruits de l'innovation par tous. La Chine sera heureuse d'y voir les différentes parties y prendre une part active, a déclaré Xi Jinping.

La Chine, deuxième économie mondiale et premier pays en développement, attache une grande importance au développement de l'économie numérique, et son développement numérique insufflera un nouvel élan à la reprise économique mondiale et créera de nouvelles possibilités de développement commun.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a connu des progrès remarquables dans son économie numérique, dont la valeur a atteint 45,5 billions de yuans (environ 6,3 billions de dollars) en 2021, ce qui représente 39,8 % du PIB du pays. selon un rapport publié le 9 novembre par l'Académie chinoise des études sur le cyberspace.

Selon un livre blanc publié le 7 novembre par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État de la Chine et portant sur la construction conjointe d'une communauté avec un avenir commun dans le cyberspace, il y avait, en juin 2022, 1,05 milliard d'utilisateurs d'Internet en Chine, et le taux de pénétration d'Internet avait atteint 74,4 %.

Le pays héberge le plus grand réseau 5G du monde et est l'un des leaders mondiaux en matière de normes et de technologie 5G, avec 1,85 millions de tours cellulaires 5G et 455 millions d'abonnés au téléphone portable 5G, selon le livre blanc.

Pourtant, le 14e Plan quinquennal (2021-2025) et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, qui tracent un plan pour le nouveau voyage du pays vers la construction complète d'un pays socialiste moderne, indiquent clairement que la Chine continuera de déployer des efforts pour promouvoir l'économie numérique.

Le pays vise à porter la proportion de la valeur ajoutée des principales industries de l'économie numérique dans son PIB à 10 % en 2025, contre 7,8 % en 2020, selon le plan.

D'ici 2025, la Chine verra la transformation numérique des industries atteindre un nouveau niveau, les services publics numériques deviendront plus inclusifs et le système de gouvernance de l'économie numérique s'améliorera sensiblement, conformément au plan.

