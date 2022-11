CGTN : La Chine appelle les membres du G20 à promouvoir un développement mondial « inclusif, bénéfique et résilient »

PÉKIN, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que les dirigeants des 20 principales économies du monde se réunissent à Bali, en Indonésie, la communauté internationale attend d'eux qu'ils redoublent d'efforts pour s'attaquer à une multitude de défis communs urgents et qu'ils tracent la voie de la reprise mondiale et du développement commun.

Dans un discours prononcé à l'occasion du 17e sommet du G20 mardi, le président chinois Xi Jinping a appelé tous les membres du G20 à assumer la responsabilité « inhérente au fait d'être des acteurs internationaux et régionaux majeurs » pour répondre à la question de notre époque - « qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde, ce que nous devons faire pour y remédier. »

Travailler ensemble pour rendre le développement mondial plus « inclusif, bénéfique et résilient » est la solution proposée par la Chine.

Quel type de développement mondial est nécessaire

Le G20 est composé des principales économies industrielles et émergentes du monde et représente plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, plus de 75 % du commerce international et environ deux tiers de la population mondiale.

Face à un appel urgent à une réponse collective mondiale robuste, bien organisée et équilibrée aux différents défis mondiaux, le président chinois a souligné que le développement mondial devait être plus inclusif.

« La solidarité est une force, mais la division ne mène nulle part. Vivant dans le même village mondial, nous devons nous soutenir les uns les autres face aux risques et aux défis », a-t-il déclaré.

Soulignant que le développement mondial devrait profiter à tous, il a insisté sur le fait que le développement n'est réel que lorsque tous les pays se développent ensemble et que la modernisation n'est pas un privilège réservé à un seul pays.

La mondialisation économique étant confrontée à des vents contraires et l'économie mondiale risquant la récession, il a également souligné la nécessité de promouvoir un développement mondial résilient.

« Nous devons toujours garder à l'esprit les difficultés rencontrées par les pays en développement et tenir compte de leurs préoccupations. La Chine soutient l'Union africaine dans son adhésion au G20 », a-t-il déclaré.

Ce que la Chine a fait pour promouvoir le développement mondial

Au sein du G20, la Chine représentera 21 % du PIB, 18 % du commerce et 29 % de la population en 2021. Le pays prend une part active à la coopération économique internationale et à la gouvernance économique mondiale, et travaille avec d'autres parties pour favoriser une croissance mondiale forte, durable, équilibrée et inclusive.

Au cours des deux dernières années, Pékin a proposé deux initiatives majeures : l'Initiative de développement mondial (IDM) et l'Initiative de sécurité mondiale (ISM), qui ont été saluées dans le monde entier.

L'IDM vise à répondre à l'objectif à long terme et aux besoins immédiats du développement commun du monde, à favoriser un consensus international sur la promotion du développement, à cultiver de nouveaux moteurs pour le développement mondial et à faciliter le développement et le progrès communs de tous les pays.

En un an, plus de 60 pays ont rejoint le « groupe des amis de l'IDM », selon le président chinois.

La Chine a créé le Fonds de développement mondial et de coopération Sud-Sud, a soumis 15 projets à l'« Action du G20 pour une reprise forte et inclusive » et a participé à cinq autres projets dans ce cadre, a indiqué Xi.

Comme l'ISM défend la « vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable », il a souligné la résolution des conflits par la négociation et le règlement des différends par la consultation, et soutient tous les efforts propices au règlement pacifique des crises.

Notant que la sécurité alimentaire et énergétique est le défi le plus pressant du développement mondial, Xi a souligné que la cause profonde des crises actuelles n'est pas la production ou la demande, mais l'interruption des chaînes d'approvisionnement et de la coopération internationale.

Cette année, la Chine, avec six partenaires dont l'Indonésie et la Serbie, a proposé l'Initiative de coopération internationale sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement résilientes et stables, a déclaré Xi en évoquant la contribution de la Chine à la sécurité alimentaire et énergétique mondiale au fil des ans.

La Chine s'est jointe à d'autres pays pour demander l'établissement du Partenariat mondial pour la coopération en matière d'énergie propre, et a proposé l'Initiative de coopération internationale sur la sécurité alimentaire mondiale au sein du G20, a-t-il ajouté.

Le président a également déclaré aux membres du G20 que le pays restera engagé dans la promotion du rajeunissement national sur tous les fronts par le biais d'une voie chinoise vers la modernisation.

Le mois dernier, le 20e Congrès national du Parti communiste chinois a défini les objectifs, les tâches et les politiques directrices pour la cause du Parti et du pays au cours des cinq prochaines années et au-delà.

« Une Chine en marche vers la modernisation apportera plus d'opportunités au monde, insufflera un élan plus fort à la coopération internationale et contribuera davantage au progrès de l'humanité ! » Xi a-t-il ainsi conclu son discours.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-15/China-calls-on-G20-members-to-promote-inclusive-global-development-1eYLcYL1uzC/index.html

