CGTN : La Chine est prête à modifier ses politiques relatives à la COVID-19

BEIJING, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Depuis que la Chine a choisi un nouveau mode de riposte à la COVID-19 par rapport à la politique dynamique zéro COVID, certains médias et intellectuels occidentaux remettent en question la « préparation » de la Chine à procéder à ce changement.

image1

L'état de préparation ne peut être évalué que par les résultats obtenus grâce à cette préparation. Dans le cas de la COVID-19, il s'agit du nombre de vies sauvées. Depuis le déclanchement de l'épidémie, la Chine prépare les Chinois à faire face au virus. La politique dynamique zéro COVID a été mise en place afin de gagner du temps pour que la souche mortelle initiale et les variants subséquents deviennent moins mortels.

Li Guangxi, expert du mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil d'État, a déclaré dans un entretien que, lorsque le virus est apparu dans le monde, il était très dangereux. Il a provoqué une surcharge des services hospitaliers, en particulier dans les services de soins intensifs. Toutes les régions du monde ont été touchées. » « À présent que le virus est beaucoup moins dangereux, nous souhaitons assouplir nos mesures. Nous serons certainement confrontés une augmentation du nombre de cas. Toutefois, le taux de mortalité diminuera et les formes sévères de COVID-19 seront beaucoup moins présentes qu'auparavant », a déclaré Li Guangxi.

Selon Wu Zunyou, responsable épidémiologiste du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, la proportion de cas graves et critiques a chuté, passant de 16,47 % en 2020 à 0,18 % ces derniers temps.

Le directeur de l'administration médicale de la Commission nationale de la santé, Jiao Yahui, a déclaré lors d'une conférence de presse en décembre que les hôpitaux de fortune chinois affectés à la COVID-19 seraient modernisés et équipés de capacités de traitement supplémentaires. Ils auraient désormais le statut d'établissements hospitaliers sous-désignés pour les patients atteints de la COVID-19. La Chine compte environ 138 100 lits de soins intensifs, soit 10 lits pour 100 000 personnes. Au total, la Chine compte 80 500 spécialistes des soins intensifs et 220 000 infirmières en soins intensifs. Par ailleurs, plus de 106 000 médecins et 178 000 infirmières sont à même d'intervenir en soins intensifs.

Afin de protéger la population vulnérable, notamment les personnes âgées, ce qui constitue un défi crucial pour le pays, la Chine a lancé le deuxième vaccin de rappel contre la COVID-19 le 14 décembre. Le vaccin inhalable a également été mis à la disposition des personnes présentant un état de fatigue ou ne pouvant supporter de recevoir une injection dans le bras.

Les approvisionnements en médicaments anti-épidémiques ont également augmenté. Les services administratifs gérant les produits médicamenteux et les autorités de Pékin ont envoyé des groupes de travail mixtes de plus de 50 personnes auprès de cinq grandes entreprises de vente en gros de produits pharmaceutiques basées à Pékin afin de remédier à la pénurie de médicaments destinés au traitement et à la prévention des épidémies. Les données de China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd ont montré que la société avait fourni plus de 3,5 millions de boîtes de médicaments anti-épidémiques à plus de 4 000 clients à Beijing en une semaine – parmi lesquels figuraient 300 hôpitaux, plus de 2 200 centres de santé communautaires et plus de 1 500 pharmacies de détail.

À Shanghai, les cliniques pour patients fiévreux de 145 hôpitaux secondaires et de niveau supérieur ont été invitées à rester toujours ouvertes. Dans la province de Zhejiang, des hôpitaux Internet ont ouvert dans certaines villes pour répondre à la demande croissante de diagnostic et de traitement dans les cliniques pour patients fiévreux.

La prévention et le contrôle consistent un processus permettant d'établir des institutions et de renforcer des capacités médicales pour faire face à des situations en évolution. La Chine s'est rapidement adaptée à la situation actuelle et a apporté des ajustements en fonction des commentaires de la population et de la communauté médicale. Et le changement de politique reflète le fait que la Chine est prête à faire face aux événements à venir.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-31/Is-China-prepared-for-shift-in-COVID-19-policies-Yes--1gcS2Uz1GYE/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977230/image1.jpg

SOURCE CGTN