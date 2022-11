CGTN : La Chine et la Tanzanie renforcent leurs liens vers un partenariat de coopération stratégique global

PÉKIN, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Chine et la Tanzanie entretiennent une amitié de longue date et une coopération globale, et le développement des relations est promu à un niveau supérieur avec l'arrivée du président tanzanien Samia Suluhu Hassan à Pékin pour une visite de trois jours.

Les deux pays ont annoncé jeudi l'élévation des relations bilatérales à un partenariat de coopération stratégique global lors de la rencontre du président chinois Xi Jinping avec Hassan, le premier chef d'Etat africain que la Chine a reçu après le 20ème Congrès national du Parti communiste chinois.

Une amitié « vraie et fiable » entre la Chine et la Tanzanie

Notant que les deux pays devraient prendre le partenariat de coopération stratégique global comme guide pour faire progresser la coopération dans divers domaines au cours de la prochaine étape, Xi a déclaré que la Chine continuerait d'importer davantage de produits tanzaniens, d'aider les entreprises chinoises à investir et à faire des affaires en Tanzanie et de fournir une assistance pour le développement économique et social de la Tanzanie.

Il a déclaré que la Chine avait toujours considéré ses relations avec la Tanzanie d'un point de vue stratégique et avait toujours été un ami fiable.

Le commerce bilatéral entre la Chine et la Tanzanie s'est rapidement développé. Le volume des échanges a atteint 6,74 milliards de dollars, en hausse de 47,1 % d'une année sur l'autre. Parmi les exportations de la Tanzanie vers la Chine s'élevaient à 606 millions de dollars, en hausse de 47,3 % d'une année, et le taux de croissance a été plus rapide que le niveau statistique moyen en Afrique.

Hassan a déclaré que la Tanzanie considérait la Chine comme un « ami véritable et le plus important » et souhaitait être un partenaire de confiance de la Chine pour toujours.

Elle a déclaré que la Tanzanie continuerait à soutenir fermement la Chine sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine, telles que les questions liées à Taiwan, au Xinjiang et à Hong Kong.

Les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale sur le commerce, l'investissement, la coopération au développement, l'économie numérique et le développement vert.

Les deux parties ont également publié une déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat de coopération stratégique global, couvrant des questions telles que la mise à profit du rôle politique directeur de la diplomatie des chefs d'État, l'augmentation du commerce bilatéral et le renforcement de la coordination et de la coopération dans les affaires internationales, entre autres.

Construire une communauté sino-africaine avec un avenir commun

En 2013, lors de sa visite en Tanzanie, Xi a présenté les principes directeurs de la politique chinoise envers l'Afrique, à savoir la sincérité, les résultats concrets, l'affinité et la bonne foi, qui sont depuis devenus la politique fondamentale de la Chine en matière de solidarité et de coopération avec d'autres pays en développement.

Xi a déclaré à Hassan que dans les nouvelles circonstances, le bon développement des relations sino-tanzaniennes sert non seulement les intérêts communs et à long terme des deux pays, mais est également d'une grande importance pour la construction d'une communauté de destin sino-africaine dans la nouvelle ère.

La Chine est prête à créer de nouvelles opportunités pour l'Afrique avec son nouveau développement, à prendre les infrastructures comme guide, à renforcer la coopération dans le commerce, l'investissement et le financement, et à favoriser de nouveaux moteurs de la coopération sino-africaine, a-t-il déclaré.

Hassan a déclaré que son pays se joindra à la Chine pour saisir l'établissement d'un partenariat de coopération stratégique global comme une opportunité de renforcer la coopération pratique dans divers domaines et de faire des relations bilatérales un modèle de relations Afrique-Chine dans la nouvelle ère.

Soulignant le rôle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) dans la promotion du développement des pays africains, elle a déclaré que la Tanzanie continuerait de participer activement et de soutenir le développement du FOCAC.

Le FOCAC est une plateforme efficace et un mécanisme multilatéral permettant à la Chine et aux pays africains de mener des consultations collectives et de mener une coopération pragmatique.

Depuis la création du FOCAC, les entreprises chinoises ont construit plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées, près de 100 000 kilomètres de routes, près de 1 000 ponts, près de 100 ports et un grand nombre d'hôpitaux et d'écoles en Afrique, a déclaré l'ambassadeur de Chine en Tanzanie Chen Mingjian lors d'une conférence sur la coopération sino-africaine par le biais du FOCAC à Dar es Salaam en Tanzanie en octobre.

En 2021, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique était de 254,2 milliards de dollars et le stock d'investissements directs de la Chine en Afrique a dépassé 56 milliards de dollars, soit 25 fois et 100 fois celui de 2000, lorsque le forum a été créé, respectivement, selon l'envoyé chinois.

