CGTN : La Chine et l'Arabie Saoudite vont forger un modèle de coopération globale de haut niveau

BEIJING, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La confiance mutuelle stratégique entre la Chine et l'Arabie saoudite a été renforcée et la coopération pratique bilatérale dans divers domaines a donné des résultats fructueux depuis l'établissement des liens diplomatiques il y a 32 ans, a déclaré le président chinois Xi Jinping dans une déclaration écrite à son arrivée à Riyad mercredi.

Il a déclaré que les relations bilatérales dirigées par le président Xi et le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud d'Arabie saoudite ont non seulement profité à leurs peuples, mais aussi contribué à la paix, à la stabilité, à la prospérité et au développement régionaux.

Lors de ses entretiens avec le prince héritier et premier ministre saoudien Mohammed bin Salman Al Saud au palais royal jeudi, M. Xi a déclaré qu'en tant que membre important du monde arabe et du monde islamique, l'Arabie saoudite est également une force indépendante importante dans un monde multipolaire et un partenaire stratégique important de la Chine au Moyen-Orient.

Un partenariat stratégique complet Chine-Arabie saoudite renforcé

La situation internationale et régionale actuelle subissant des changements profonds et complexes, a déclaré que l'importance stratégique et globale des relations entre la Chine et l'Arabie saoudite était devenue plus importante.

La Chine considère le développement de ses relations avec l'Arabie saoudite comme une priorité dans sa diplomatie globale, en particulier sa diplomatie au Moyen-Orient, a déclaré M. Xi.

La Chine est disposée à joindre ses efforts à ceux de l'Arabie saoudite pour réaliser un renouvellement national, renforcer le développement de la synergie stratégique, approfondir la coopération pragmatique dans tous les domaines et améliorer la communication et la coordination dans les affaires régionales et internationales afin d'encourager un plus grand développement du partenariat stratégique global Chine-Arabie saoudite, a déclaré M. Xi.

Dans le même temps, Mohammed a déclaré que l'Arabie saoudite était impatiente de travailler avec la Chine pour s'engager conjointement à porter le partenariat stratégique global Chine-Arabie saoudite à un niveau supérieur.

La visite du président Xi marquera une étape importante dans les relations bilatérales, qui permettra également de promouvoir la coopération dans tous les domaines, de profiter aux deux peuples et de parvenir à la prospérité et au développement mutuels des deux pays, a-t-il déclaré.

La tenue du premier sommet Chine-États arabes et du sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe (CCG) revêt une importance particulière, qui jouera un rôle stratégique dans les relations Chine-Arabie saoudite et les relations Chine-CCG, a déclaré M. Xi.

La Chine compte travailler avec l'Arabie saoudite pour faire du sommet Chine-États arabes et du sommet Chine-CCG des événements marquants dans l'histoire du développement des relations Chine-États arabes et des relations Chine-CCG et pour promouvoir ces relations à un nouveau niveau.

La Chine travaillera avec l'Arabie saoudite pour renforcer la collaboration dans les cadres multilatéraux, tels que les Nations unies et le Groupe des 20, a ajouté M. Xi.

Mohammed a remercié la Chine pour son soutien à l'octroi à l'Arabie saoudite du statut de partenaire de dialogue au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, ajoutant que l'Arabie saoudite est prête à renforcer la communication et la coordination avec la Chine et à relever conjointement les défis de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire et du changement climatique afin de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionales.

« J'ai pleinement confiance dans la perspective des relations bilatérales », a déclaré Mohammed.

Mettre en synergie l'initiative « la Ceinture et la Route » et la Vision 2030

Sous la direction du roi Salman et du prince héritier Mohammed bin Salman, le peuple saoudien avance à grands pas vers la Vision 2030 et réalise des progrès importants en matière de réforme et de diversification économiques et sociales.

La Chine soutient les grandes initiatives de développement de l'Arabie saoudite, telles que Vision 2030 et l'Initiative verte pour le Moyen-Orient, et est disposée à participer activement au processus d'industrialisation de l'Arabie saoudite, visant à aider à la diversification du développement économique du pays, a déclaré M. Xi.

Mettant en œuvre la synergie de l'initiative « la Ceinture et la Route » proposée par la Chine et de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, les deux parties devraient approfondir et étayer la coopération pratique dans tous les domaines afin de récolter davantage de fruits, a déclaré M. Xi.

Il a ajouté que la Chine travaillera avec l'Arabie saoudite pour approfondir la coopération dans les domaines de la capacité de production et de la construction d'infrastructures et faire progresser le développement du parc industriel Chine-Arabie saoudite (Jizan) et la construction de grands projets d'infrastructures.

Dans des domaines tels que le commerce électronique, l'économie numérique, l'énergie propre, les hautes technologies et la recherche et le développement dans l'espace, M. Xi a déclaré que la Chine espérait étendre la coopération, appelant à élever les niveaux de coopération dans le commerce, l'investissement et la finance.

Mohammed a déclaré que l'Arabie saoudite souhaitait construire la Ceinture et la Route avec la Chine, développer le commerce et les investissements mutuels et accueillir davantage d'entreprises chinoises pour participer au processus d'industrialisation de l'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite invite également les entreprises chinoises à se joindre à sa coopération en matière de construction de grandes infrastructures et de projets énergétiques, a déclaré Mohammed, appelant au renforcement de la coopération dans les secteurs de l'automobile, de la technologie, de l'ingénierie chimique et de l'industrie minière.

La Chine accepte d'inscrire l'Arabie saoudite comme destination pour les voyages de groupe et de développer les échanges de personnel, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples entre les deux parties, a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine travaillera avec l'Arabie saoudite pour promouvoir davantage de réalisations dans la coopération en matière d'enseignement du chinois entre les deux pays.

En ce qui concerne les politiques énergétiques, M. Xi a déclaré que la Chine renforcerait la communication et la coordination dans ce domaine avec l'Arabie saoudite, élargirait l'échelle des échanges de pétrole brut et mettrait en œuvre de grands projets de coopération énergétique tels que le projet de complexe d'ethylène sino-saoudien de Gulei.

Mohammed a remercié la Chine pour son soutien à l'initiative verte du Moyen-Orient, appelant à une coopération renforcée dans le domaine des énergies propres et du développement vert.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/Xi-Jinping-holds-talks-with-Saudi-Arabia-s-crown-prince-1fBphNwqjg4/index.html

SOURCE CGTN