CGTN : la Chine invite les membres de l'APEC à accélérer leur développement numérique et écologique

PÉKIN, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'économie numérique et le développement vert sont devenus des tendances majeures de la transformation économique et sociale mondiale.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté vendredi tous les membres de l'APEC à renforcer leur coopération économique et technique, à accélérer le développement numérique et vert coordonné de la région.

Avec une population combinée de 2,9 milliards d'habitants, les 21 économies de l'APEC représentent plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et environ la moitié de ses échanges commerciaux. Le statut de la région est significatif à l'échelle mondiale, et la réalisation d'un développement numérique et vert coordonné est d'une importance vitale.

Relation entre économie numérique et économie verte

La numérisation et la croissance verte sont interdépendantes et se renforcent mutuellement, a déclaré Wang Song, un responsable du Bureau de l'administration du cyberespace de la Chine, lors d'une conférence de presse le 7 novembre.

Wang a fait cette remarque lors de la présentation d'un livre blanc intitulé « Construire conjointement une communauté d'avenir partagé dans le cyberespace », qui a été publié par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État de la Chine. Ce document appelle à des « efforts conjoints pour coordonner la transformation vers la numérisation et la croissance verte. »

La technologie numérique joue un rôle de plus en plus important dans la promotion de l'économie verte, a poursuivi M. Wang. On estime que d'ici 2030, les industries chinoises réduiront leurs émissions de carbone de 12,1 milliards de tonnes grâce aux progrès des technologies numériques, a indiqué M. Wang.

Coopération entre la Chine et les autres membres de l'APEC en matière d'économie numérique

La Chine a fait du développement de l'économie numérique une stratégie nationale.

Du fait de son ampleur, l'économie numérique chinoise se classe au deuxième rang mondial depuis des années, selon le Conseil d'État dans son rapport soumis à l'examen du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire le 28 novembre.

La coopération en matière d'économie numérique entre la Chine et les autres économies de l'APEC a également enregistré des progrès constants.

Le groupe chinois Alibaba et le gouvernement thaïlandais ont signé un accord en avril 2018 à Bangkok, qui porte sur la coopération des deux parties en matière de commerce électronique, de logistique numérique, de tourisme et de formation du personnel.

En mai 2022, la société a lancé un centre de données en Thaïlande pour renforcer les capacités d'innovation numérique des entreprises locales, selon le ministère chinois du Commerce.

Les Philippines et l'Australie, coopèrent également avec Alibaba dans les domaines du commerce de détail et de la logistique, de la finance et des fintechs, du divertissement numérique et des services aux entreprises publiques, a indiqué la société.

La coopération en matière de paiement numérique a également été renforcée. China Unicom a déclaré en novembre que plus de six millions de cartes UnionPay ont été émises en Asie du Sud-Est depuis le début de cette année, soit une augmentation de 40 % en glissement annuel.

Jusqu'à présent, plus de 40 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 10 pays de l'ANASE, dont sept sont membres de l'APEC.

Le développement vert de la Chine

La croissance verte constitue une approche pratique et flexible pour parvenir à un développement durable de l'économie mondiale.

Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois a notamment invité le pays à accélérer la transition vers un modèle de développement vert, à stimuler les industries vertes et à faible émission de carbone et à promouvoir des modes de production et de vie verts et à faible émission de carbone.

La Chine vise à atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060.

Le marché national du carbone du pays couvre environ 4,5 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone, ce qui en fait le plus important au niveau mondial après un an de fonctionnement, a déclaré Zhao Yingmin, chef de la délégation chinoise à la 27e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le 8 novembre à Charm El-Cheikh, en Égypte.

BYD, le plus grand constructeur chinois de voitures électriques et hybrides, a signé en septembre un accord avec WHA Group, le promoteur immobilier thaïlandais, en vue de la construction dans le pays d'une nouvelle usine de véhicules électriques (VE) dotée d'une capacité de production annuelle prévue de 150 000 unités.

Afin de développer son marché des véhicules électriques dans l'espoir de porter à 30 % la part de sa production automobile basée sur les véhicules électriques, la Thaïlande a introduit cette année une nouvelle série de politiques d'investissement et de promotion visant à encourager les investissements dans l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules électriques, selon le Conseil chinois pour la promotion du commerce international en février.

L'arrivée de BYD en Thaïlande aidera son industrie automobile à se rapprocher de cet objectif, ainsi qu'à faire du pays un centre mondial de fabrication de véhicules électriques, a déclaré le cofondateur et président de WHA, Jareeporn Jarukornsakul.

Le constructeur automobile espère que sa technologie de VE contribuera au développement de l'industrie des véhicules électriques du pays, a déclaré Liu Xueliang, directeur général de la division des ventes automobiles de BYD Asie-Pacifique.

La Chine a exhorté ses entreprises à intégrer le développement écologique dans leurs investissements et leur coopération à l'étranger, selon une directive publiée par le ministère chinois du Commerce et le ministère de l'Écologie et de l'Environnement en 2021.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-20/China-urges-faster-digital-green-development-among-APEC-members-1f5mSw5e1ri/index.html

SOURCE CGTN