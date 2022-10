CGTN : la Chine met l'accent sur l'éducation, la science et la technologie, ainsi que sur les talents dans le cadre de la modernisation

PÉKIN, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le rapport présenté par Xi Jinping lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), il a consacré une partie à une stratégie de longue date qui vise à cultiver les talents.

Intitulée « Dynamiser la Chine par la science et l'éducation », cette stratégie a été dévoilée en 1995 et a été enrichie par l'apport de nouvelles idées contenues dans une série de politiques mises en œuvre depuis lors.

« L'éducation, la science et la technologie, et les ressources humaines sont les piliers fondamentaux et stratégiques de la construction d'un pays socialiste moderne à tous égards », a déclaré Xi.

Puissance innovante

La Chine a déployé des efforts sans précédent en matière d'innovation au cours de la dernière décennie, et les exemples de la puissance d'innovation du pays sont nombreux : des superordinateurs de classe mondiale, une station spatiale construite par le pays et le submersible habité Fendouzhe (Striver), qui a établi des records nationaux de plongée dans la partie la plus profonde de l'océan.

La sci-tech chinoise a progressé plus rapidement au cours des 10 dernières années que toute autre décennie de l'histoire, selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies Li Meng. Les dépenses annuelles actuelles en recherche et développement (R&D) sont 2,7 fois supérieures à celles de 2012.

La Chine s'est hissée au 11e rang de l'indice mondial de l'innovation 2022, contre le 12e rang l'année dernière, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le mois dernier.

« Nous ouvrirons de nouvelles zones et de nouveaux domaines de développement et favoriserons sans cesse de nouveaux moteurs de croissance et de nouvelles forces », a déclaré M. Xi.

Une meilleure éducation

L'innovation est le résultat de talents bien formés. Pour développer une éducation qui réponde aux attentes de la population, Xi a déclaré que la Chine allait « accélérer la mise en place d'un système éducatif de haute qualité, faire progresser le développement complet des étudiants et promouvoir l'équité dans l'éducation. »

« En tant que professeur d'université, le plus important est de cultiver le talent, car en fait, l'élément central de l'innovation est le talent », a déclaré à la CGTN Xie MingYong, académicien à l'Académie chinoise d'ingénierie et délégué au congrès.

L'éducation en Chine à tous les niveaux a approché ou dépassé le niveau moyen des nations à revenu moyen et élevé, la scolarité obligatoire atteignant le niveau intermédiaire des pays à revenu élevé, selon les données du ministère de l'éducation.

En 2021, il y avait 18,44 millions d'enseignants à temps plein à tous les niveaux et dans tous les types d'écoles à l'échelle nationale, soit une augmentation de 26,2 % par rapport à 2012.

