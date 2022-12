CGTN : La Chine présente sa vision de l'avenir dans la nouvelle série documentaire de CGTN « China Aspirations »

PÉKIN, 1 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Après le 20e Congrès national chinois, la feuille de route du pays pour l'avenir a été au centre des préoccupations de la communauté internationale. China Aspirations propose une nouvelle interprétation de la façon dont la transformation de la Chine au fil des ans s'apprête à façonner sa vision de l'avenir.

CGTN: China's Vision into the Future on New CGTN Docuseries "China Aspirations" image_1

Présentée par CGTN, la série documentaire en quatre parties est diffusée pour la première fois dans le monde le 24 novembre. China Aspirations fait voyager le public à travers le monde, du point de départ de la civilisation chinoise au berceau de la technologie quantique chinoise. Des anciens temples hindous du Népal à la grande savane kényane.

La série documentaire suit la vie de 24 groupes d'individus, parmi lesquels des experts en fusion nucléaire, des artisans armuriers, des gardiens d'éléphants, des animateurs, des législateurs, des médecins, etc., et dévoile les secrets de la transformation remarquable qu'a connu le pays au cours de cette dernière décennie en documentant la vie des individus qui ont contribué à façonner le paysage chinois actuel.

China Aspirations démantèle le récit national conventionnel chinois en présentant de véritables personnages convaincus qu'ils devraient être différents et qu'ils peuvent l'être. Comment ils peuvent rendre possible l'impossible et simplement 'faire bouger les choses', mais surtout, comment ils se voient eux-mêmes et leur rôle en tant que citoyen du monde.

La série en quatre parties - « NEW COOL » (Le nouveau cool), « MONEY STORIES » (Histoires d'argent), « MARK MY WORDS » (Croyez-moi) et « INTO THE FUTURE » (Vers l'avenir) - abordera des sujets tels que la culture, l'économie, la gouvernance et les affaires mondiales.

Beaucoup disent que la Chine a connu une décennie de croissance de la confiance, qui a été une source de préoccupation pour de nombreux critiques et politiciens. Mais pour les générations qui ont grandi au cours de la dernière décennie, ce changement fait aujourd'hui partie intégrante de leur vie et elles sont fières de redécouvrir leur patrimoine et de raviver les traditions perdues.

China Aspirations illustre l'impact de cette nouvelle génération en adoptant une approche unique du point de vue d'un poète romantique, héroïque et légendaire de l'histoire chinoise.

La poésie ci de la dynastie Song, une forme particulière de poésie musicale chinoise, a beaucoup influencé le monde spirituel du peuple chinois depuis plus de mille ans. Collaborant avec un groupe d'artistes qui se consacrent à raviver cette forme artistique perdue, la série documentaire a été en mesure de recréer pour la toute première fois la mélodie perdue de l'un des poèmes ci les plus célèbres et les plus influents pour la donner à voir au monde moderne.

La série dévoile également les secrets de la ville chinoise qui connaît la croissance la plus rapide, une vitesse presque inédite dans la plupart des régions du monde. Et comment la première société de technologie quantique cotée en bourse opère malgré plusieurs séries de sanctions américaines.

China Aspirations explore les nouvelles forces motrices de la deuxième plus grande économie du monde en transition vers un mode de développement de haute qualité, tout en écoutant la voix d'une nouvelle génération qui compte sur le changement pour accomplir ses rêves.

CGTN sortira China Aspirations en 15 langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le russe, le français, le mongol, l'hébreu, le portugais, l'hindi, le persan, le vietnamien, le bengali, le Myanmar, l'indonésien et l'allemand.

La série intégrale et de courts extraits seront également disponibles sur le site officiel de CGTN, sur l'application et sur les comptes des réseaux sociaux après sa première diffusion sur CGTN.

https://www.cgtn.com/specials/2022/china-aspirations.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=b6CHBaJRwkk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1958511/image_1.jpg

SOURCE CGTN