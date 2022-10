CGTN : la gouvernance intégrale et stricte du Parti communiste chinois : un effort incessant

PÉKIN, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- « Les "Deux Établissements" sont les principales réalisations politiques du Parti », a déclaré un responsable lors d'une conférence de presse lundi, lors d'un briefing sur la construction du Parti en marge du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), l'événement politique le plus important du pays tous les cinq ans.

Les « Deux Établissements » font référence à l'établissement de « la position centrale du camarade Xi Jinping au sein du Comité central du Parti et du Parti dans son ensemble » et à la définition du « rôle directeur de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. »

« La pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère constitue les derniers résultats théoriques en tant que réponse juste du Parti aux questions soulevées par l'époque et les pratiques », a déclaré Tian Peiyan, directeur adjoint du Bureau de recherche politique du Comité central du PCC.

Elle représente également l'essence de la culture et de l'esprit chinois, ayant réalisé un nouveau bond en avant en modernisant et en adaptant le marxisme au contexte chinois, selon Tian.

Défis et solutions pour le plus grand parti au pouvoir

Avec plus de 96 millions de membres en 2021, le PCC est le plus grand parti marxiste au pouvoir dans le monde.

Gérer une telle organisation et gouverner le plus grand pays socialiste du monde avec une population de 1,4 milliard d'habitants est une entreprise pleine de défis.

Le Parti doit faire face aux tâches liées à l'autonomie, aux réformes et à l'ouverture, à l'économie de marché et à l'environnement extérieur. Il est également confronté aux dangers à long terme que représentent le manque de dynamisme, l'incompétence, le désengagement du peuple, l'inaction et la corruption, a noté Tian.

« Rien ne peut aussi facilement faire tomber un gouvernement que la corruption, et la lutte contre la corruption est la forme la plus complète d'auto-réforme », a déclaré Xiao Pei, chef adjoint de la Commission centrale d'inspection de la discipline du Comité central du PCC et vice-président de la Commission nationale de surveillance de la République populaire de Chine.

Depuis le 18e congrès du Parti, la Commission centrale d'inspection de la discipline du PCC a ouvert 4,648 millions de dossiers pour enquête, et 25 000 fonctionnaires de niveau général ainsi que plus de 182 000 fonctionnaires de niveau départemental ont été sanctionnés.

Comme la corruption met en péril l'environnement politique et sape l'environnement économique et social, la lutte contre la corruption peut contribuer à améliorer ces environnements, selon Xiao.

Une dernière enquête du Bureau national des statistiques montre que 97,4 % des personnes ont pleinement confiance dans l'exercice d'une gouvernance stricte sur le Parti pour enrayer la propagation de la corruption, soit une hausse de 22,4 % par rapport à 2012.

En outre, le CPC est un parti politique doté d'un système relativement complet de règlements intra-partis, avec près de 4 000 règlements intra-partis en vigueur.

« Il est basé sur une compréhension aussi claire des difficultés uniques auxquelles le Parti est confronté, que Xi Jinping a souligné dans le rapport que l'autogestion complète et rigoureuse du Parti est un effort incessant et que l'auto-réforme est un voyage sans fin », a déclaré Tian.

Promotion et rétrogradation des talents avec des directives claires

En ce qui concerne l'acquisition de talents, le Parti a publié le mois dernier un règlement révisé sur la promotion et la rétrogradation appropriées des fonctionnaires, montrant la détermination du Parti à promouvoir des talents qualifiés et dévoués dans le voyage pour réaliser l'objectif du deuxième centenaire de la construction de la Chine en un pays socialiste moderne. La version originale a été publiée en 2015.

Parallèlement, une autogestion complète et rigoureuse du Parti gère les fonctionnaires avec des normes, des mesures et des disciplines strictes.

Afin d'adopter une approche globale, le Parti a continué à améliorer le système de rapports sur les affaires personnelles des hauts responsables, qui demande des contrôles croisés de leur intégrité et de la discipline du Parti par des inspections aléatoires à un taux de 10 % chaque année, soit une augmentation par rapport aux 2 à 5 % précédents, selon Xu Qifang, chef adjoint du département de l'organisation du Comité central du PCC.

Tous les candidats aux postes de direction doivent passer par des contrôles croisés et tous les fonctionnaires de l'administration centrale ont été contrôlés avant le 20e Congrès national du PCC, a ajouté Xu.

Prenez l'exemple de Xie Chuntao, un délégué au 20e Congrès national du PCC. Il a déclaré que la qualification des délégués est un honneur « durement gagné ».

« Il est rare que les partis politiques dans le monde fassent des efforts aussi importants pour élire des membres exceptionnels du Parti comme le fait le PCC », a-t-il déclaré.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-18/CPC-s-full-strict-Party-governance-An-unceasing-endeavor-1ecWD1u1ukU/index.html

SOURCE CGTN