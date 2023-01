CGTN : La médecine traditionnelle chinoise continue de jouer un rôle important dans le traitement du COVID-19

BEIJING, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La médecine traditionnelle chinoise (MTC) est un élément important dans la lutte de la Chine contre le COVID-19.

Alors que la Chine change de cap dans sa réponse au COVID-19 en passant de la prévention des infections à la protection de la santé des personnes et à la prévention des cas graves, le pouvoir unique de la MTC est davantage exploité par les autorités sanitaires pour protéger la vie et la santé de la population.

Le 5 janvier, la Chine a publié la 10e version de son protocole de diagnostic et de traitement du COVID-19, qui illustre parfaitement l'expérience enrichissante de l'utilisation de la MTC dans le traitement des cas graves et critiques. Le nouveau protocole introduit des traitements de MTC ciblés pour les cas graves et propose des solutions thérapeutiques relativement complètes de la MTC pour les enfants.

Le pays a également élaboré un plan unique de traitement de l'épidémie de COVID-19 en combinant l'utilisation de la MTC et de la médecine occidentale pour les patients graves et critiques.

Actuellement, l'importance de la MTC dans la lutte contre le coronavirus se manifeste principalement sous trois aspects.

« Tout d'abord, l'intervention peut être modulée pour chaque patient », a déclaré Huang Luqi, chef adjoint de l'administration nationale de la médecine traditionnelle chinoise, le 4 janvier lors d'une conférence de presse. « Les patients peuvent choisir un traitement de MTC approprié pour se soigner à domicile afin de réduire le risque de surcharge des institutions et des ressources médicales et la pression qui pèse sur elles. »

Ensuite, les patients présentant des symptômes légers et ordinaires peuvent compter sur la MTC comme traitement principal, précise Huang.

Troisièmement, la MTC joue un rôle dans la guérison. Même lorsque les tests d'amplification de l'acide nucléique sont négatifs, de nombreux patients souffrent encore de toux, de fatigue, de sudation et d'autres symptômes.

Toujours selon Huang, « la MTC peut traiter ces symptômes et exercer sa fonction de régulation globale du corps dans son ensemble ».

La Chine déploie de plus en plus d'efforts pour aider les patients des zones rurales grâce à la MTC.

Dans la ville Handan, située dans le comté de Daming au sein de la province du Hebei (nord de la Chine), des médecins se rendent régulièrement dans des sites ruraux et offrent des consultations et des diagnostics gratuits aux personnes âgées. Ils distribuent également gratuitement des médicaments, dont la plupart proviennent de la MTC ou sont des mixtions.

L'un des habitants du village, Wang Aijiao, explique avoir pu recevoir à deux reprises des médicaments et que cela a permis à sa famille d'aller mieux.

« Notre hôpital et les autres hôpitaux envoient des médecins dans les villages deux fois par semaine », a déclaré Yang Chenjuan, médecin au sein de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Daming.

« Nous leur fournissons également gratuitement des médicaments traditionnels chinois à base de plantes, des herbes pour les bains de pieds et des fumigations en plus d'offrir d'autres conseils en matière de santé », a précisé Yang.

Les entreprises du secteur de la MTC de tout le pays utilisent des procédés de fabrication avancés pour assurer une production adéquate de médicaments, et affinent et améliorent les théories et pratiques de la MTC pour contenir les maladies.

Les lignes de production de l'entreprise pharmaceutique Zhendong Group fonctionnent 24 heures sur 24 pour fabriquer les médicaments de prévention du COVID-19.

« Nous avons investi davantage dans la production de médicaments chinois exclusifs avec des concepts modernes, de la culture et du stockage des herbes chinoises au développement des produits. C'est l'occasion pour nous de rendre à la société ce qu'elle nous a donné », a déclaré Li Anping, président de la société.

La MTC offre toujours un traitement efficace contre les nouveaux variants du COVID-19.

« Les variants qui circulent en ce moment provoquent tous des infections des voies respiratoires supérieures », a déclaré Liu Qingquan, président de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Pékin, lors d'une conférence de presse lundi, ajoutant que les nouveaux variants qui se répandent dans d'autres pays, comme le BQ.1 ou le XBB, ne sont pas fondamentalement différents des variants BA.5.2 et BF.7 qui circulent principalement en Chine.

« Notre traitement de MTC fonctionne toujours », a déclaré Liu.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-11/TCM-continues-to-play-significant-role-in-treating-COVID-19-1gvsGymjqU0/index.html

SOURCE CGTN