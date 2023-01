CGTN : le président de CMG envoie ses vœux de nouvelle année au public de l'étranger

PÉKIN, 2 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shen Haixiong, président de China Media Group (CMG), a présenté ses vœux pour la nouvelle année dans un discours adressé au public de l'étranger via CGTN, Radio Chine internationale, et par Internet le 1er janvier 2023.

« Baignés d'un soleil d'hiver agréablement chaud, nous accueillons une année 2023 pleine de promesses et d'attentes. Je tiens à vous adresser mes salutations depuis Pékin », a-t-il déclaré.

Shen a noté qu'en 2022, le Parti communiste chinois (PCC) a tenu avec succès son 20e Congrès national, définissant les tâches à accomplir et la voie à suivre pour promouvoir de manière exhaustive le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation chinoise.

Il a déclaré qu'en tant qu'acteur, témoin et narrateur de la nouvelle ère, GCM a présenté au monde entier le grand et magnifique congrès et a produit une multitude d'œuvres de qualité pour raconter les histoires remarquables de la Chine au cours de la dernière décennie extraordinaire, remportant ainsi un large succès auprès du public national et international.

Au cours de l'année écoulée, CMG a exploré l'innovation intégrée « Idées+Art+Technologie » afin de réaliser l'objectif de fournir des produits de qualité à travers les chaînes de télévision, les réseaux et les plateformes.

Par exemple, pour la diffusion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, CMG a adopté des technologies de pointe pour présenter une « romance à la chinoise » où l'esprit olympique se mêle à la culture chinoise et où l'étincelle de la technologie illumine la glace et la neige. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a félicité CMG pour l'ampleur et le succès sans précédent de sa couverture des Jeux.

Les programmes produits par CMG, tels que « La Chine dans les classiques » et « La Chine dans la poésie et la peinture », ne sont pas seulement une interprétation artistique de la pérennité de la civilisation chinoise, mais aussi une quête permanente qui contribue à la diversité des civilisations humaines, a ajouté Shen.

Il a souligné que les spectacles de GCM comme le Gala de la Fête du Printemps, le Gala de la Fête de la Mi-Automne et le Gala du Nouvel An ont suscité une vague d'enthousiasme pour la culture chinoise à l'étranger. Les événements de projection de films et de programmes télévisés chinois ont contribué à construire un pont entre les civilisations et à rapprocher les cœurs et les esprits à travers les images et les films.

Après la conclusion du 20e Congrès national du PCC, GCM a lancé une série de 58 événements médiatiques à l'étranger sur le thème « Nouvelle marche : La Chine et le monde » pour discuter de la pertinence de la modernisation chinoise et de son importance pour le monde avec des amis de différents pays, recevant le soutien et la couverture de plus de 2 000 médias internationaux.

En outre, en 2022, CMG a amélioré son réseau mondial de collecte d'informations et s'est efforcé d'affiner sa capacité à couvrir l'actualité brûlante dans le monde. CMG diffuse désormais en 68 langues, contre 44 auparavant, et couvre 233 pays et régions.

Dans ses reportages sur le conflit russo-ukrainien et la pandémie de COVID-19, Shen a déclaré que CMG avait abandonné ses préjugés, respecté la vérité et présenté la position et les solutions chinoises objectives et impartiales à la communauté internationale.

« La capacité de communication est l'une des mesures essentielles pour un média international, et la vérité est la source de vitalité de toutes les organisations de médias », a-t-il déclaré.

« Au cours de l'année à venir, nous continuerons à aller de l'avant avec esprit d'entreprise et force d'âme, et nous présenterons à la communauté internationale les nouvelles perspectives de la nouvelle ère de la Chine sous différents aspects. »

L'année 2023 marque également le 10e anniversaire de la proposition de l'Initiative « la Ceinture et la Route ».

« Nous continuerons à nouer des liens d'amitié par le biais de la coopération médiatique, à faire progresser les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations, et à assumer notre mission en tant qu'organisation de médias pour promouvoir les valeurs communes de toute l'humanité et la construction d'une communauté avec un destin commun pour l'humanité », a-t-il conclu.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-01/CMG-president-sends-New-Year-greetings-to-overseas-audiences-1geIsIF0Xcs/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975942/CGTN_New_Year.jpg

SOURCE CGTN