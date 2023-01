CGTN : Les perspectives économiques de la Chine après le changement de politique COVID-19

PÉKIN, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'annonce récente par la Chine de la modification de ses politiques COVID-19 a attiré l'attention sur son impact économique potentiellement négatif.

Il est vrai que la Chine peut être confrontée à quelques difficultés dans ses ventes au détail et ses dépenses de consommation dans les premiers jours où le pays a abaissé son niveau de gestion du COVID-19. La levée des restrictions liées au COVID-19 ne signifie pas un rebond immédiat de la croissance économique. Une augmentation des cas d'infection, qui pourrait se produire dans n'importe quel pays – pas seulement en Chine – signifie qu'il faut du temps pour que les gens se remettent avant de pouvoir retourner dans les magasins et les restaurants.

Mais les derniers chiffres ont déjà montré le renouveau du marché de la consommation en Chine. Depuis le changement de la politique COVID-19, la fréquentation de certains cinémas de Pékin a retrouvé 75 % de son niveau habituel et les restaurants populaires ont enregistré plus de 80 % de la clientèle, a rapporté l'agence de presse chinoise Xinhua.

L'optimisation de la réponse à l'enquête COVID-19 signifie que les Chinois seront plus enclins à voyager et à dépenser. La consommation deviendra un moteur important de la croissance économique, a déclaré Huang Wentao, économiste en chef de China Securities, dans une récente interview accordée à Xinhua. Wu Chaoming, économiste en chef de l'Institut économique international de Chasing, estime que les dépenses de consommation par habitant des résidents chinois augmenteront de 8 % à 12 % au cours de la nouvelle année.

De nombreuses entreprises étrangères sont également optimistes quant aux perspectives économiques de la Chine. « Bien que cela (la rétrogradation de la direction de COVID-19 par la Chine) puisse entraîner certains défis à court terme, nous pensons que nous verrons une reprise significative à long terme », a déclaré Kenichi Tanaka, président de Fujifilm (China) Investment Co., Ltd, comme le rapporte Xinhua.

Certes, la pénible bataille antivirus de ces trois dernières années a provoqué quelques perturbations. Mais l'économie chinoise a réussi à consolider sa résilience. Selon l'Administration générale des douanes, le commerce extérieur de marchandises de la Chine a augmenté de 8,6 % en glissement annuel pour atteindre 38,34 billions de yuans (5,78 billions de dollars américains) au cours des 11 premiers mois de 2022.

Dans le contexte du creux économique mondial induit par les virus, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté à un taux annuel moyen de 4,6 % du troisième trimestre 2019 au troisième trimestre 2022, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne mondiale. Le chiffre des États-Unis, la plus grande économie du monde, s'est établi à 1,6 % au cours de la même période. Les principaux pays développés, dont l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Japon, ont vu leur PIB progresser de moins de 0,5 %.

La Chine a également maintenu un niveau d'inflation relativement faible de 2 %, selon la Banque populaire de Chine. Aux États-Unis, en revanche, l'inflation a atteint 9,1 % en juin 2022, soit le taux le plus élevé depuis plus de 40 ans. Selon les données de Moody's Analytics pour 2022, la montée en flèche de l'inflation a obligé les familles américaines ordinaires à débourser 445 dollars de plus par mois qu'il y a un an. Alors que la montée en flèche des coûts de l'alimentation, de l'énergie et du logement exerce une pression supplémentaire sur des millions de ménages américains qui ont déjà du mal à boucler leur budget familial, la Chine enregistre une baisse des prix de l'alimentation, une baisse de 0,8 % en glissement mensuel en novembre, selon les données du Bureau national des statistiques.

Les faits parlent plus fort que les mots. L'économie chinoise reste résiliente et forte.

