CGTN : 15 ans plus tard : en Chine, le vert est le nouvel or

Comment un petit village a-t-il pu accomplir une transformation à ce point étonnante ?

Yucun, berceau et modèle

Dans le but de réduire la pauvreté, Yucun a cherché la croissance économique avec l'exploitation minière dans les années 1990. Cependant, cette source de prospérité a été la source d'un grave problème de pollution.

En 2003, le village a mis un terme à sa dépendance vis-à-vis de l'« économie de la pierre » et a tenté de restaurer l'écosystème local.

En août 2005, cette initiative a reçu les éloges de Xi Jinping, qui était alors le secrétaire du Parti du comité provincial du Zhejiang du Parti communiste chinois.

« Vous venez de dire que vous avez pris la décision de fermer certaines des mines, ce qui est une sage initiative. Des eaux claires et des montagnes verdoyantes sont des atouts inestimables », a expliqué Xi aux responsables locaux lors d'une réunion.

En 2019, le village a enregistré un revenu économique brut de 280 millions de yuans (40 millions de dollars des États-Unis), devenant ainsi un modèle de l'instauration complète d'une société aisée de la province rurale du Zhejiang.

Évolution

Dans un article paru dans le Zhejiang Daily en 2006, Xi a expliqué les trois phases de l'établissement de liens entre le développement vert et la croissance économique.

Pendant la première phase, les gens ont souhaité un rendement économique rapide en ne se souciant guère de la protection de l'environnement.

Pendant la deuxième phase, ils ont commencé à comprendre l'importance du développement vert, tout en continuant de rechercher une forte croissance économique.

Ce n'est que pendant la troisième phase que les gens ont fini par comprendre que le développement vert produisait un véritable « or », et que c'est uniquement grâce au développement vert que les humains et la nature peuvent coexister en harmonie.

Passer du discours à l'action

Le développement vert n'est pas une idée vaine en Chine.

Afin de résoudre la pollution de cours d'eau, la Chine a lancé le programme « Maître de la rivière » en 2016.

Le Yangtsé, le fleuve Jaune et deux autres cours d'eau essentiels – le Heilongjiang et la rivière Nen – ont connu des améliorations sensibles de la qualité de leur eau ces dernières années.

Contrôler les terres sablonneuses est une autre tâche majeure pour la Chine. En 2019, une étude réalisée par la NASA a montré qu'entre 2000 et 2017, la Chine avait été responsable de plus d'un quart de nouvelles zones vertes créées dans le monde, ce qui en fait le plus important contributeur mondial.

En outre, la Chine a pris toute une série de mesures nationales visant à orienter le développement économique vers une transition verte.

Il s'agit notamment d'instaurer des mécanismes de compensation écologique, de modifier la loi relative à la protection de l'environnement et de lancer des inspections environnementales et de prélever de nouveaux impôts pour la protection de l'environnement.

https://news.cgtn.com/news/2020-08-15/15-years-on-In-China-green-is-new-gold-SmyH5dCEvu/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-obpQX0PvRY

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1228859/CGTN_Infographic_Yucun_village.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1228857/CGTN_Cleaner_water_fresh_air.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1228858/CGTN_China_infographic.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1228856/CGTN_Forest_data.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1228860/CGTN_CO2_graph.jpg

