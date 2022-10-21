CGTN: 20-й Всекитайский съезд КПК: как Китай реагирует на меняющийся мир

ПЕКИН, 21 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 2022 год подходит к концу, но мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, экономическими спадами и конфликтами. На фоне растущих рисков и неопределенности в центре внимания оказался вопрос о том, как Китай выстраивает свои отношения с миром.

На открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в воскресенье Си Цзиньпин отметил, что мир вновь оказался на перепутье истории, и его дальнейший курс будет определяться всеми народами мира.

«Китайский народ готов работать рука об руку с людьми всего мира, чтобы построить еще более светлое будущее для человечества», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай всегда был привержен целям своей внешней политики, которые заключаются в поддержании мира во всем мире и содействии общему развитию.

«Круг друзей» расширяется

За последнее десятилетие общее число стран, с которыми Китай установил дипломатические отношения, увеличилось до 181, сообщил заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй (Ma Zhaoxu) на пресс-конференции в Пекине в четверг.

Пресс-конференцию на тему «Размышления о дипломатии, развитии и новых основах великодержавной дипломатии с китайской спецификой под руководством Си Цзиньпина» была организована Пресс-центром 20-го Всекитайского съезда КПК.

«Мы установили партнерские отношения со 113 странами и региональными организациями, завели друзей по всему миру и создали глобальную партнерскую сеть», — заявил он.

Еще одним важным аспектом дипломатии Китая является эффективная защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны.

Китай ведет решительную борьбу против слов и дел, наносящих ущерб национальным интересам и достоинству страны, в том числе по вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном.

Кроме того, дипломатия на уровне глав государств углубила понимание Китая международным сообществом. За последние 10 лет председатель КНР Си Цзиньпин совершил 42 поездки в 69 стран на пяти континентах и принял у себя более 100 глав государств и правительств, разработав грандиозный план развития партнерских отношений Китая с другими странами.

Создание глобального сообщества развития с общим будущим

На пресс-конференции г-н Ма подчеркнул, что защита мира во всем мире, содействие общему развитию и построение сообщества с общим будущим для всего человечества является общей целью дипломатии Китая в новую эпоху.

По словам Ма, Китай предпринимал и будет предпринимать конкретные действия для реализации этой цели.

Например, с прошлого года Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобального развития и Инициативу глобальной безопасности, еще больше обогатив видение сообщества с общим будущим для всего человечества.

Инициатива «Один пояс и один путь» (ОПОП), предложенная страной, стала международной общественной инициативой и платформой для глобального экономического сотрудничества на основе общего видения.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, к концу июля 2022 года Китай подписал более 200 соглашений о сотрудничестве в рамках инициативы ОПОП со 149 странами и 32 международными организациями.

На фоне глобальной пандемии COVID-19 и украинского кризиса Китай также продемонстрировал свою приверженность достижению общей цели дипломатии страны. Находясь на переднем крае международного сотрудничества в борьбе с пандемией, страна провела свою крупнейшую глобальную чрезвычайную гуманитарную операцию и способствовала созданию глобального сообщества всеобщего здоровья.

С начала украинского кризиса в начале этого года Китай прилагает неустанные усилия для разрядки напряженности и активно работает над продвижением диалога между Россией и Украиной, заявляя о своей поддержке мира и делая все возможное для переговоров.

Как подчеркивается в докладе на 20-м Всекитайском съезде КПК, дипломатия Китая в новую эпоху, несомненно, привлекает внимание всего мира. По словам Си Цзиньпина, Китай всегда был привержен целям своей внешней политики: поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию.

Ответ твердый и ясный.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-20/20th-CPC-National-Congress-How-China-responds-to-a-changing-world-1ehnuddaaRy/index.html

SOURCE CGTN