CGTN: 2021 excepcionalmente significativo: como a história do partido mobilizou a nação

PEQUIM, 3 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Como o mundo descreverá 2021 para a China e seu partido governante, o Partido Comunista da China (PCC)? Nas palavras do presidente chinês Xi Jinping, 2021 foi "Um ano de significado excepcional".

A celebração do centenário do PCC não foi o único destaque. A campanha sobre o estudo da história do partido, a sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC, a resolução sobre as grandes conquistas e a experiência histórica do PCC no século passado também exemplifica como o PCC realizou a "autorevolução ousada para ganhar a iniciativa histórica."

Ganhando força com a história

A história surgiu como uma palavra da moda para todos os membros do PCCh em 2021.

No início do ano, o PCC lançou uma campanha sobre o estudo da história do partido para mobilizar todos os seus membros e o país a se dedicarem plenamente ao desenvolvimento de uma China socialista moderna com total confiança.

Fundado em julho de 1921 com pouco mais de 50 membros, o PCC cresceu e se tornou o maior partido político do mundo com mais de 95 milhões de membros.

A campanha tem um grande e amplo significado para construir um partido governante marxista mais forte e se esforçar pelo grande sucesso do socialismo com características chinesas para uma nova era em um novo ponto de partida histórico, de acordo com uma circular emitida pelo Comitê Central do PCC.

Ao visitar uma exposição sobre a história do PCC em junho, Xi enfatizou que "a história do partido é o livro didático mais vívido e convincente."

Ele disse que é necessário estudar e rever a história do partido, promover sua valiosa experiência, ter em mente o curso de suas lutas, assumir a missão histórica e extrair força de sua história para progredir.

Como o partido comemorou seu centenário, a China anunciou uma vitória marcante na construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, também conhecida como uma sociedade "Xiaokang" em chinês, que também foi o primeiro objetivo centenário do partido.

Ao realizar seu discurso de ano novo de 2022 no último dia de 2021, Xi conclamou o povo chinês a "nunca descansar no que conquistamos" e enfatizou que "ainda há um longo caminho a ser percorrido."

Marcha em direção ao futuro

"A realização da autorevolução ousada para ganhar a iniciativa histórica", ressaltou o presidente em seu discurso, foi outro tema durante 2021.

Em novembro, uma resolução marcante foi adotada na sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC. A resolução analisou os esforços do partido no século passado, estabelecendo uma orientação para o Partido alcançar o rejuvenescimento nacional aprendendo com a história.

O plenário também decidiu reunir o 20º Congresso Nacional do PCC no segundo semestre de 2022, um evento de grande relevância e grande significado político para o Partido e para o país.

A análise ajudará a levar o povo chinês de todos os grupos étnicos a alcançar um novo e grande sucesso na construção do socialismo com características chinesas na nova era, disse Xi em seu discurso explicativo sobre a resolução.

A resolução destaca as experiências importantes em dez aspectos acumulados nos últimos 100 anos, como manter a liderança do partido, colocar as pessoas em primeiro lugar, promover a inovação teórica, manter a independência, seguir o caminho chinês, manter uma visão global, romper novos caminhos, apoiar em nós mesmos, promover uma frente unida e manter o compromisso com a autorreforma.

A resolução também enfatiza o significado decisivo da posição central de Xi e o "Pensamento Xi".

Em 2022, o partido continuará a liderar o povo chinês em direção ao seu segundo objetivo centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos até meados do século para celebrar o centenário da República Popular da China.

"Devemos sempre manter uma perspectiva de longo prazo, manter a consciência dos riscos potenciais, manter o foco estratégico e a determinação e 'alcançar o amplo e o grande, ao mesmo tempo em que abordamos o delicado e o diminuto'", disse Xi na sexta-feira.

FONTE CGTN

