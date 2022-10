CGTN: 20º Congresso Nacional do PCCh: como a China responde a um mundo em mudança

PEQUIM, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O ano de 2022 está chegando ao fim, mas o mundo continua a lutar contra a COVID-19, a recessão econômica e os conflitos. No cenário de riscos e incertezas crescentes, está em evidência como a China lida em suas relações com o mundo.

Na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) no domingo, Xi Jinping destacou que, mais uma vez, o mundo chegou a uma encruzilhada na história, e o futuro será decidido por todos os povos do mundo.

"O povo chinês está pronto para trabalhar lado a lado com os povos de todo o mundo para criar um futuro ainda mais brilhante para a humanidade", disse Xi.

A China sempre esteve comprometida com seus objetivos de política externa de manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum, acrescentou ele.

O "Círculo dos amigos" está expandindo

Na última década, o número total de países com os quais a China estabeleceu relações diplomáticas aumentou para 181, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, durante uma coletiva de imprensa em Pequim, na quinta-feira.

A conferência de imprensa foi organizada pelo Centro de Imprensa do 20º Congresso Nacional do PCCh sobre o tema "Sob a orientação do pensamento de Xi Jinping sobre diplomacia, avançar e esforçar-se para romper barreiras da diplomacia de países importantes com características chinesas"

"Estabelecemos parcerias com 113 países e organizações regionais, fazendo amigos em todo o mundo e implementando uma rede de parcerias globais", disse ele.

Proteger efetivamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país é outro destaque da diplomacia da China.

A China se engajou em uma luta contra palavras e atos que prejudicam os interesses e a dignidade nacionais do país, como lutar resolutamente sobre a questão de Taiwan e problemas relacionados a Hong Kong e Xinjiang, entre outros.

Além disso, a diplomacia do chefe de estado aprofundou a compreensão da comunidade internacional sobre a China. Nos últimos dez anos, o presidente Xi Jinping fez 42 visitas a 69 países em cinco continentes e recebeu mais de 100 chefes de estado e governos, elaborando um grande plano para a parceria da China com outros países.

Construção de uma comunidade global de desenvolvimento com um futuro compartilhado

Na coletiva de imprensa, Ma enfatizou que proteger a paz mundial, promover o desenvolvimento comum e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade é o objetivo geral da diplomacia da China na nova era.

Exatamente como as palavras de Ma, a China tem adotado ações concretas e assim continuará para implementar o objetivo.

Por exemplo, desde o ano passado, Xi apresentou a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global, enriquecendo ainda mais a visão de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

A iniciativa Cinturão e Rota (BRI) proposta pelo país tornou-se uma iniciativa pública internacional e uma plataforma de cooperação econômica global orientada por uma visão geral.

Até o final de julho de 2022, a China havia assinado mais de 200 acordos de cooperação com a BRI com 149 países e 32 organizações internacionais, de acordo com a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento.

Em meio à pandemia global da COVID-19 e à crise da Ucrânia, a China também provou seu compromisso em praticar o objetivo geral da diplomacia do país. Mantendo-se na vanguarda da cooperação internacional antipandemia, o país realizou sua maior operação humanitária de emergência global e promoveu a construção de uma comunidade global de saúde para todos.

Desde o início da crise na Ucrânia no início deste ano, a China vem fazendo esforços incessantes para diminuir as tensões e trabalhando ativamente para promover o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, expressando seu apoio à paz e fazendo o seu melhor para as negociações.

Destacada no relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh, a diplomacia da China na nova era está, sem dúvida, atraindo a atenção do mundo. A China sempre esteve comprometida com seus objetivos de política externa de manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum, disse Xi.

A resposta é firme e clara.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-20/20th-CPC-National-Congress-How-China-responds-to-a-changing-world-1ehnuddaaRy/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN