CGTN: 24 candidatos esperançosos enfrentam competição final na campanha Media Challengers da CGTN

Os 24 finalistas se reuniram no Parque Shougang de Beijing e no National Winter Training Center Ice Hockey Hall, na sexta-feira, como preparação para partir para as cidades de Xi'an, Wuhan, Xangai ou Yunnan, rumo à fase final da competição, participando de um reality show na TV.

A campanha "The Media Challengers" começou em 8 de abril de 2021, com o objetivo de reunir novos profissionais de mídia talentosos em todo o mundo e introduzir novas ideias na comunicação internacional no contexto de convergência midiática.

As atividades on-line de coleta de votos "Curtir" também demonstraram plenamente o apelo dos participantes junto aos fãs na nova era da mídia. Os 24 finalistas foram escolhidos com base em pontuações contadas a partir de uma combinação de seleção profissional e curtidas on-line. Para avançar à próxima etapa, os concorrentes agora serão desafiados em um "reality show", em que deverão cumprir uma série de desafios. A CGTN transmitirá o processo de seleção em filme.

O evento oferece uma plataforma para inspirar jovens jornalistas a mostrar seus talentos e buscar seus sonhos, ao mesmo tempo que permite que representem a voz de sua geração no mundo. Também é uma oportunidade para jovens profissionais de mídia narrarem notícias sobre a China.

A epidemia mundial ainda não cedeu completamente. Considerando as necessidades reais de prevenção e controle da epidemia, os Media Challengers do exterior não podem vir até a China. No entanto, isso apresenta um novo desafio, uma vez que a nova geração de jornalistas pode demonstrar plenamente o poder da tecnologia. Na era da mídia integrada e da conexão de múltiplas telas, o ritmo da globalização não vai estagnar devido a limitações de tempo e espaço.

Os participantes também entrarão no grupo mundial de talentos da CGTN e obterão oportunidades de emprego em tempo integral ou meio período na sede da CGTN em Beijing ou em um dos três centros regionais de produção em Washington, Londres e Nairobi. Por meio da demonstração do poder da mídia, esses jovens esperançosos têm a oportunidade de abrir um novo capítulo de diálogo entre jovens jornalistas de todos os cantos do mundo.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/24-hopefuls-in-CGTN-Media-Challengers-campaign-face-final-competition-13DjCBkikDK/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=TNPZB4aIZGo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629514/CGTN_24_Media_Challengers.jpg

FONTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN