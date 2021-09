CGTN:24 uchazečů kampaně CGTN Media Challengers se spolu utká ve finále

Kampaň „The Media Challengers" byla zahájena 8. dubna 2021 s cílem shromáždit nadějné novináře po celém světě a představit nové myšlenky v mezinárodní komunikaci v kontextu konvergence médií.

Počty hlasů ve formě „lajků" také prokázaly, že účastníci jsou pro fanoušky v éře nových médií atraktivní. Všech 24 finalistů bylo vybráno na základě bodů, které se počítaly z kombinace hlasů odborné poroty a hlasů uživatelů na internetů. Aby postoupili do další fáze, čeká na vybrané soutěžící „reality show", v níž budou muset splnit řadu úkolů. Výběr finalistů uvidí diváci na CGTN.

Tato akce poskytuje mladým začínajícím novinářům platformu, na které mohou ukázat svůj talent a splnit si své sny, a zároveň jim umožňuje reprezentovat hlas své generace ve světě. Je to také příležitost pro mladé profesionály v oblasti médií, aby vyprávěli příběhy Číny.

Celosvětová pandemie zatím nadále trvá. Vzhledem k aktuálním potřebám prevence a kontroly epidemie nemohou do Číny přijet zahraniční vyzyvatelé. To však představuje novou výzvu, protože to nové generaci novinářů dává příležitost demonstrovat sílu technologií. V éře integrovaných médií a propojení více obrazovek nebude tempo globalizace kvůli časovým a prostorovým omezením stagnovat.

Účastníci se také dostanou do globální skupiny talentů CGTN a získají pracovní příležitosti na plný nebo částečný úvazek v pekingské centrále CGTN nebo v jednom ze tří regionálních produkčních center ve Washingtonu, Londýně a Nairobi. Díky demonstraci síly médií mají tyto mladé naděje příležitost otevřít novou kapitolu dialogu mezi mladými novináři ze všech koutů světa.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/24-hopefuls-in-CGTN-Media-Challengers-campaign-face-final-competition-13DjCBkikDK/index.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TNPZB4aIZGo

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1629485/CGTN_24_Media_Challengers.jpg

www.cgtn.com



