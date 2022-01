CGTN: 30 lat budowania wspólnoty Chin i pięciu państw Azji Środkowej na rzecz wspólnej przyszłości

Wirtualnemu szczytowi w Pekinie przewodniczył chiński prezydent Xi Jinping, który powiedział, że Chiny są gotowe do nawiązania z państwami Azji Środkowej współpracy na rzecz zbudowania wspólnej przyszłości wspólnoty.

Xi wielokrotnie wzywał do bliższej współpracy między Chinami i Azją Środkową, zwłaszcza prowadzącej do rozkwitu gospodarki i handlu, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w regionie, a także promowania demokracji w stosunkach międzynarodowych.

Kod sukcesu

We wtorek prezydent Xi powiedział, że kluczami do sukcesu dla współpracy między Chinami i państwami Azji Środkowej są: wzajemny szacunek, dobre sąsiedztwo i przyjaźń, solidarność oraz wspólne korzyści.

Zasady te stanowią cenne doświadczenie i wspólny dobrobyt państw, a także pełnią funkcję gwarancji politycznych dla stabilnych i długotrwałych stosunków między Chinami a pięcioma państwami. Xi dodał również, że są one także źródłem solidnych podstaw dla przyszłej przyjaznej wymiany.

Chiny i pięć państw Azji Środkowej osiągnęły w ostatnim trzydziestoleciu solidne i owocne rezultaty. Jak powiedział w poniedziałek minister handlu, wartość wymiany handlowej między Chinami a państwami Azji Środkowej wzrosła w tym czasie ponadstukrotnie.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Handlu w styczniu na przestrzeni tych 30 lat wartość inwestycji bezpośrednich Chin w pięciu państwach przekroczyła 14 mld USD.

Wszystkie pięć państw Azji Środkowej podpisało zaproponowaną przez Chiny Inicjatywę Pasa i Drogi (ang. BRI). W swoim raporcie Bank Światowy odnotował, że BRI wsparła państwa Azji Środkowej w odnowie postpandemicznej.

Zobowiązania Chin

We wtorek chiński prezydent powtórzył również zobowiązanie Chin do wspierania pięciu państw Azji Środkowej w kroczeniu po ścieżce rozwoju adekwatnej do uwarunkowań panujących w tych państwach.

Bez względu na przebieg zmian na arenie międzynarodowej czy stopień rozwoju, jaki Chiny osiągną w przyszłości, Chiny zawsze będą dobrym sąsiadem, partnerem, przyjacielem i bratnim narodem państw Azji Środkowej, któremu będą one mogły ufać i na którym będą mogły polegać, dodał Xi.

Zaznaczył również, że Chiny gorąco wspierają te pięć państw w dążeniach do zagwarantowania ich suwerenności narodowej, niezawisłości i integralności terytorialnej, realizacji odnowy państwa, a także jedności i samodzielności, jak również odgrywaniu większej roli na arenie międzynarodowej.

Propozycje zbudowania wspólnej, owocnej przyszłości

Patrząc w owocną przyszłość stosunków między Chinami a Azją Środkową, we wtorek Xi przedstawił też kilka propozycji dotyczących tego, jak obie strony powinny rozwijać obustronną przyjaźń i współpracę w walce o wspólne dobro ich obywateli.

Xi zwrócił też uwagę na konieczność podkreślania wzorcowej roli dobrosąsiedzkiej przyjaźni, wzywając obie strony do wzmocnienia wymiany i komunikacji strategicznej wysokiego szczebla, a także nawiązania dialogu i wprowadzenia mechanizmów współpracy, na przykład organizowania posiedzeń ministrów spraw zagranicznych „Chiny plus Azja Środkowa".

„Zdecydowanie sprzeciwiamy się dążeniom sił zewnętrznych do tłumienia kolorowych rewolucji w Azji Środkowej, zdecydowanie sprzeciwiamy się ingerowaniu w sprawy wewnętrzne innych państw pod pretekstem ochrony praw człowieka i stanowczo sprzeciwiamy się każdej sile, która podejmuje wysiłki by zakłócić spokój bytowania obywateli naszych sześciu państw" - powiedział Xi.

Xi zobowiązał się też do ustanowienia pasa współpracy na rzecz wysokiej jakości rozwoju państw Azji Środkowej, obiecując zwiększenie wartości wymiany handlowej między Chinami a tymi państwami do 70 mld USD do 2030 roku.

Odnosząc się do obrony pokoju w regionie, Xi wezwał do kontynuowania wysiłków na rzecz pokonania „trzech wrogich sił" - terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu.

Dodał, że w 2022 r. Chiny przekażą państwom Azji Środkowej kolejne 50 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 i założą ośrodki medycyny ludowej w tych państwach, w których są one potrzebne.

W czerwcu 2020 r. w szpitalu położonym w uzbeckiej stolicy Taszkiencie otwarto chińsko-uzbecki ośrodek medycyny ludowej oferujący usługi z zakresu chińskiej medycyny ludowej.

Aby zwiększyć wymianę zasobów ludzkich Xi obiecał też założenie w pięciu państwach, na przestrzeni kolejnych pięciu do dziesięciu lat, 100 siostrzanych miast i zaoferowanie pięciu państwom w najbliższych pięciu latach 1200 stypendiów rządowych.

Xi ogłosił też, że Chiny udzielą państwom Azji Środkowej większej pomocy w formie dotacji na wsparcie programów zabezpieczenia egzystencji, prowadzących do wspólnego pokonania globalnego ryzyka i wyzwań oraz realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, której wartość wyniesie 500 mln USD, i która jest pokłosiem Inicjatywy na rzecz światowego rozwoju.

W kontekście zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie liderzy pięciu państw Azji Środkowej stwierdzili również, że z niecierpliwością oczekują na wzięcie udziału w ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022, która odbędzie się w przyszłym tygodniu.

