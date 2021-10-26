CGTN: 50-лет членству Китая в ООН: с надеждой на мир, мультилатерализм и сотрудничество

Китай всегда был созидателем мира во всем мире, внося свой вклад в мировое развитие и защищая международный порядок, — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на состоявшемся в понедельник торжественном заседании, посвященном историческому событию.

Пять выдающихся десятилетий

Анализируя блистательный путь Китая в ООН, лидер государства назвал восстановление места КНР в Организации победой как для китайского народа, так и для всего мира.

Он заявил, что это стало результатом совместных усилий всех миролюбивых стран, боровшихся за справедливость в мире и ознаменовавших возвращение китайского народа, составляющего около четверти населения мира, на площадку ООН, и имело масштабное значение для Китая и всего мира.

За последние 50 лет Китай демонстрировал мирное развитие и свою приверженность благополучию всего человечества, добавил он.

В этом году Китай одержал окончательную победу в борьбе с абсолютной нищетой, достиг цели построения среднезажиточного общества во всех отношениях и вступил на новый путь к строительству современной социалистической страны.

С момента восстановления своего законного места в ООН в 1971 году Китай играет более активную роль в международных делах.

Например, будучи крупнейшей развивающейся страной мира и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай направил более 50 тысяч миротворцев для участия в миротворческих операциях ООН и в настоящее время является вторым по величине финансовым донором как самой ООН, так и ее миротворческих операций.

Новый путь к лучшему миру

Настоятельно призывая всех следовать преобладающему направлению развития истории, председатель Си подчеркнул важность противодействия всем формам гегемонии, политики силы, односторонности и протекционизма.

«Мы должны решительно выступать за мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, которые являются общими ценностями человечества, и совместно работать над обеспечением правильных руководящих принципов для построения лучшего мира», — заявил он.

Затем он подчеркнул важность создания сообщества единой судьбы человечества — флагманской концепции страны, направленной на коллективное решение проблем современного мира. 23 марта 2013 года в своей речи в Москве Си Цзиньпин впервые заявил миру, что люди во всем мире живут в «сообществе единой судьбы».

Выступая в понедельник, он уточнил, что построение сообщества единой судьбы человечества не означает замену одной системы или цивилизации на другую. «Напротив, речь идет о странах с различными социальными системами, идеологиями, историями, культурами и уровнями развития, объединенных общими интересами, общими правами и общей ответственностью в международных делах и создающих величайший эффект синергии для построения лучшего мира», — сказал он.

Подчеркнув необходимость взаимной пользы и взаимовыгодных результатов, он заявил, что развитие имеет смысл только в том случае, если оно отвечает интересам благополучия людей, и может быть устойчивым только в том случае, если оно мотивировано людьми.

В своем выступлении по видеосвязи в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в минувшем сентябре Си Цзиньпин предложил инициативу по глобальному развитию, направленную на обеспечение более сбалансированного, скоординированного и всеобъемлющего роста по всему миру перед лицом серьезных потрясений, вызванных пандемией COVID-19.

Завершая свою речь, он подчеркнул роль Организации Объединенных Наций и призвал все страны уважать ООН, заботиться о «семье ООН» и воздерживаться от ее использования в интересах узких кругов.

«Давайте объединим усилия, будем учитывать веяния времени, выступать на стороне прогресса человеческого общества и неустанно трудиться на благо прочного и мирного развития мира и построения сообщества единой судьбы человечества», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-25/Xi-attends-event-marking-restoration-of-PRC-s-lawful-seat-in-UN-14DOanrXxcs/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=uq7ci1Iy0Xs

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SOURCE CGTN