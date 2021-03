CGTN: 98,99 milionu lidí už není chudých: jak se Číně podařilo vymýtit absolutní chudobu 10 let před plánovaným termínem?

Podle prezidenta Si Ťin-pchinga se tak v této nejlidnatější zemi světa podařilo splnit závazky předepsané Úřadem OSN pro trvale udržitelný rozvoj do roku 2030 o celých deset let dříve. Tohoto úspěchu Čína dosáhla navíc ve stejném roce, kdy tamní Komunistická strana Číny (CPC) slaví sto let od svého založení.

„Pro čínský lid, Komunistickou stranu Číny i pro celý národ je toto velký důvod k oslavě!", řekl prezident Si Ťin-pching na setkání u příležitosti rekapitulace úspěchů Číny v boji proti absolutní chudobě a s poukazem na modelové příklady dodal, že „by se tento zázrak měl navždy zapsat do historie."

Tato akce se konala ve čtvrtek ráno, ve Velké lidové aule (Great Hall of the People) v čínském hlavním městě Pekingu.

Reformy potřebují čas a vyžadují tvrdou práci

Začátek nebyl jednoduchý.

Na začátku 80. let minulého století, v době, kdy bylo prezidentovi Si Ťin-pchingovi kolem 30 let, poslali ho pracovat do okresu Čeng-ting v severočínské provincii Che-pej, jako běžného úředníka , aby zde pomohl s přípravami celostátních programů na boj s chudobou. A zde prezident položil základy svých reforem: smlouvy na zemědělskou půdu. Poté se stal tajemníkem Okresního výboru Komunistické strany Číny ve městě Ning-te, v jihovýchodní čínské provincii Fu-ťien.

„Vždy jsem se cítil nesvůj," napsal prezident Si Ťin-pching ve své knize „Pryč z chudoby (Up and Out of Poverty)." „Boj s chudobou je obrovský úkol, který vyžaduje práci a úsilí několika generací."

V průběhu následujících dvaceti let prezident Si Ťin-pching svůj sen o vymýcení absolutní chudoby začal realizovat a boj s chudobou se stal středobodem čínského politického života.

„Reforma prezidenta Si Ťin-pchinga vychází z jeho vlastních zkušeností," řekl Š' Č'-chung, bývalý zástupce ředitele Kanceláře politického výzkumu při Ústředním výboru Komunistické strany Číny. „Pan prezident si uvědomoval, že staré zkostnatělé postupy nikam nevedou a že reforma je nutností."

Od roku 2012 podnikl čínský prezident do těch nejchudších oblastí více než 50 cest, aby se dozvěděl o životě místních lidí.

Na míru šitá opatření vycházející z praktických zkušeností

Klíčem k čínskému úspěchu byla přesnost. Strategii cíleného boje s absolutní chudobou prezident Si Ťin-pching představil na konci roku 2013, svůj přístup přirovnal k „zabíjení blech ručním granátem."

Prezident Si Ťin-pching ve svém čtvrtečním projevu tuto strategii označil jako „cestu k vymýcení chudoby s čínskými prvky".

Tato strategie byla založena na hledání odpovědí na otázky, kdo přesně pomoc potřebuje, kdo by jí měl poskytnout a jak a jaké standardy a postupy při boji s chudobou uplatňovat.

Jako další krok pak vláda země vyslala do první linie miliony městských úředníků, kteří chodili přímo mezi nejchudší a pomáhali těm nejpotřebnějším.

„Takže znovu, jak se Číně podařilo vymýtit absolutní chudobu? Je to díky filozofii vedení vládnoucí strany, jejíž cíl je společná prosperita," řekl televizi CGTN Čeng Jung-nien, děkan Ústavu globálních a soudobých čínských studií při Hongkongské čínské univerzitě v Šen-čenu.

V chudých zemědělských oblastech se zlepšilo vše, od infrastruktury, vzdělávání až po zdravotní péči. Podle oficiálních údajů se více než 9,6 milionů lidí přestěhovalo ze svých domů z nepálených cihel, označované jako vepřovice, do nových domovů. Některé venkovské nemocnice začaly spolupracovat s městskými zdravotnickými zařízeními, aby mohly začít místním obyvatelům poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči.

„Chudoba, do které lidé spadnou kvůli onemocnění, je v zemědělských oblastech vážným problémem," řekl Chu I, ředitel státní nemocnice v okrese Čen-siung v provincii Jün-nan. „Nyní nemusí tito lidé za potřebnou zdravotnickou péčí cestovat daleko, a to ani v případě závažných onemocnění."

Revitalizace zemědělských oblastí: konsolidace úspěchů

Peking se nyní snaží konsolidovat dosažené výsledky. Byly stanoveny cíle v oblasti modernizace zemědělství a chudých oblastí do roku 2035 s celkovým cílem vybudovat do roku 2050 silné zemědělství v krásné krajině a s bohatými farmáři.

Byl zaveden nový termín „zemědělská vizualizace."

„Za účelem urychlení dalšího rozvoje využíváme strategii „dvojí cirkulace", kdy se domácí i zahraniční trhy vzájemně posilují, přičemž hlavní prioritou zůstává domácí trh. Je důležité, aby zemědělství, chudé zemědělské oblasti a farmáři představovali stabilizující a podpůrný prvek pro další hospodářský růst a společenský vývoj Číny," řekl Li Kuo-siang, vědecký pracovník na Institutu zemědělského rozvoje Čínské akademie společenských věd, v rozhovoru pro CGTN.

Vesnice, které v minulosti své zemědělské produkty prodávaly jen v nejbližším okolí, nyní mají přístup na širší trh díky rychle se rozvíjejícímu elektronickému obchodování.

Luo Chuej-min, který pochází z města Wan-nien v provincii Ťiang-si, analyzoval poptávku po zemědělských produktech ve městech a pomáhá optimalizovat jejich dodávky. Nyní otevírá síť obchodů dodávajících zemědělské plodiny a olej lidem z celé země, od Nan-čchangu, hlavního města provincie Ťiang-si až po nejjižnější provincii Kuang-tung.

A více než 90 zaměstnanců firmy, kteří všichni pochází z Luova domovského města, nyní každý měsíc vydělává až 15 000 čínských jüan (2 172 dolarů).

Podle jedné studie z roku 2019, které se zúčastnilo 3 378 respondentů z řad dojíždějících pracovníků, více než 60 % lidí naznačuje, že zlepšení veřejných služeb včetně zdravotní péče, vzdělávání a infrastruktury, by je přimělo k návratu do venkovských oblastí nebo k tomu, aby se odsud nestěhovali pryč.

Prezident Si Ťin-pching ve svém čtvrtečním projevu řekl, že revitalizace zemědělských oblastí není méně náročným úkolem než vymýcení absolutní chudoby.

„Ale díky poctivé a pokračující tvrdé práci budeme i na tomto poli postupovat vpřed!", řekl pan prezident.

