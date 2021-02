CGTN: A China celebra o Ano Novo Lunar com grande vitória na redução da pobreza

PEQUIM, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A quarta-feira marca "Lichun", o primeiro período solar do ano, considerado o início da primavera. Como diz um ditado chinês, "o trabalho do ano inteiro depende de um bom começo na primavera."

Na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (CPC), visitou o condado de Qianxi, no sudoeste da província de Guizhou, antes do Ano Novo Chinês.