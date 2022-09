CGTN: acelerando comércio de serviços, China assume compromisso com abertura de nível superior

BEIJING, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o término da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS) de 2022, na próxima segunda-feira em Beijing, o país enviou um sinal de sua determinação inabalável de impulsionar uma abertura mais ampla e mais profunda.

Intitulado "Cooperar para um melhor desenvolvimento, inovar para um futuro mais verde", o evento deste ano conta com uma área de exposição de 152 mil metros quadrados e com a participação de mais de 2.400 empresas, incluindo mais de 400 empresas globais da Fortune 500 e empresas líderes setoriais.

Os dados do Ministério do Comércio Chinês (MOC) mostraram que foi assinado um total de 1.339 projetos, entre os quais 513 foram projetos de construção, 175 acordos de investimento, 128 acordos estratégicos e 173 produtos lançados pela primeira vez.

A CIFTIS é uma plataforma crucial para a China ampliar a abertura, aprofundar a cooperação e ser pioneira em inovação, de acordo com a observação do presidente chinês, Xi Jinping, em uma carta de felicitações à CIFTIS de 2022, na quarta-feira.

Ele manifestou a disposição da China de trabalhar com outros países para manter o multilateralismo real, a inclusão e a cooperação de benefício mútuo e de promover em conjunto a economia de serviços aberta e compartilhada para injetar impulso na recuperação da economia global.

Desenvolvimento verde em destaque

A CIFTIS deste ano criou pela primeira vez uma seção de serviços ambientais. Ela se concentra no desenvolvimento verde, em meio aos esforços da China para atingir seus objetivos de pico de carbono e neutralidade de carbono.

Esta seção abrange uma área de 16.700 metros quadrados e se concentra em tópicos como energia de baixo carbono, economia climática e de carbono, neutralidade de carbono e tecnologias verdes.

Foram demonstrados vários novos produtos e tecnologias como servidores verdes de computação em nuvem de baixo carbono, cálculo de pegada de carbono para ESG e computadores pessoais verdes.

Os organizadores também realizaram 24 atividades de fóruns e conferências para explorar profundamente o caminho da cooperação global de desenvolvimento verde.

"As visões se tornarão realidade apenas quando agirmos de acordo com elas", observou Xi em uma declaração escrita para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no ano passado, uma vez que a China realizou progressos notáveis na economia de energia e na redução de carbono na última década.

Até 2021, o consumo de energia da China por unidade do PIB caiu 26,2% em relação a 2012, e o país reduziu sua intensidade de carbono em 34% na última década.

Comércio de serviços crescente na China

O comércio de serviços da China teve uma ascensão meteórica, com um aumento de 1.49 vezes no valor agregado do setor de serviços da China nos últimos dez anos e com um comércio acumulado de serviços de mais de quatro trilhões de dólares.

No primeiro semestre de 2022, a importação e exportação de serviços da China também chegou a 2,89 trilhões de yuans (419 bilhões de dólares), um aumento de 21,6% em relação ao ano anterior.

Os investidores estrangeiros também encontram pontos doces no crescente setor chinês de serviços. O MOC disse que o uso real de investimentos estrangeiros da China em 2021 aumentou 14,9% em relação ao ano anterior, chegando a cerca de 1,15 trilhão de yuans (180,72 bilhões de dólares), e o setor de serviços representou 79% deste total.

Em sua carta de felicitações, o presidente chinês também prometeu que o país manterá seu compromisso de promover um amplo acesso ao mercado no setor de serviços, facilitando a abertura no comércio de serviços internacionais e empenhando-se para estabelecer um sistema de abertura de alto padrão para o setor de serviços.

Injetando vitalidade na economia global

Em sua carta de felicitações, Xi destacou que a CIFTIS faz contribuições ativas para o desenvolvimento dos serviços globais e para o comércio de serviços.

Sem dúvida, a CIFTIS está sendo realizada no momento oportuno para intensificar a cooperação global, de acordo com o Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos (EAU) na China, ecoando as palavras de Xi durante uma entrevista recente com a CGTN.

Dirigindo-se à Cúpula Global de Comércio de Serviços da CIFTIS de 2022, na quarta-feira, Ngozi Okonjo-Iweala, diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), destacou que a economia mundial atual é cada vez mais impulsionada pelo setor de serviços e, com a aceleração da digitalização do comércio de serviços, a participação do comércio de serviços no comércio global continuará a aumentar.

O comércio de serviços da China teve uma taxa de crescimento anual média de 6,1% na última década, 3,1 pontos percentuais acima do nível global, de acordo com o Ministério do Comércio. O volume do comércio de serviços do país ocupa o segundo lugar no mundo há oito anos consecutivos.

Atualmente, mais de 200 países e regiões comercializam serviços com a China.

A realização da CIFTIS demonstra plenamente o comprometimento da China de abrir ainda mais seu setor de serviços, o que é bem recebido pelo mundo, conforme declarou Raja Dato' Nushirwan Zainal Abidin, Embaixador da Malásia na China, à CGTN.

