CGTN: Ako prax na miestnej úrovni obohacuje správu vecí verejných v Číne

Začiatkom 90. rokov sa postupne obnovovala hospodárska výmena cez Taiwanskú úžinu, pretože politika reforiem a otvárania sa v celej krajine prehlbovala a rozširovala. Čínska pevnina so svojím obrovským trhovým potenciálom čoskoro vyvolala značný záujem zo strany podnikateľov so sídlom na Taiwane. A Fu-čou, hlavné mesto juhovýchodnej čínskej provincie Fu-ťien, vzdialené od ostrova len 200 km, sa rýchlo stalo druhým najväčším cieľom investícií z Taiwanu.

Žiaľ, nadšenie investorov čoskoro ochladlo, keď boli konfrontovaní s náročným administratívnym procesom. V roku 1990 sa Si Ťin-pching stal tajomníkom mestského výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) vo Fu-čou. Po dôkladnom preskúmaní situácie navrhol prijať nový prístup s názvom „Urobme to teraz", ktorého cieľom bolo znížiť byrokraciu.

Tento prístup uvoľnil potenciál mesta Fu-čou. V rokoch 1990 až 1995 sa HDP mesta zvýšil z menej ako 10 miliárd jüanov na viac ako 40 miliárd jüanov, čím výrazne prekonal priemerný rast v krajine. Fu-čou sa čoskoro stalo významným mestom rozmachu.

„Práve teraz čelíme mnohým problémom, pre ktoré nechýbajú vhodné riešenia," povedal vtedy Si Ťin-pching. „Chce to len vôľu niečo urobiť. Preto trvám na konaní, ktoré je nevyhnutné pri realizácii našich teórií, usmernení a politík. Kľúčom k úspechu je efektívna implementácia."

Po dvadsiatich rokoch sa vláda vo Fu-čou naďalej drží politiky „Urobme to teraz".

Ďalším charakteristickým znakom Si Ťin-pchingovho štýlu vládnutia je odhodlanie vykoreniť korupciu bez ohľadu na postavenie jej páchateľov. Už v roku 1988 viedol Si Ťin-pching v Ning-te v provincii Fu-ťien úspešnú kampaň za ukončenie nelegálneho zaberania pôdy.

Si Ťin-pching bol v rokoch 1988 až 1990 šéfom straníckeho výboru prefektúry Ning-te a najmladším členom výboru.

Krátko po nástupe do funkcie strávil Si Ťin-pching mesiac v dedinách, podnikoch, školách a vládnych inštitúciách, kde vykonával prieskumy. Ľudia mu povedali, že niektorí úradníci nezákonne využívajú verejnú pôdu na výstavbu vlastných domov. Bol odhodlaný zastaviť nezákonné zaberanie pôdy. Viedol tím v prvých krokoch protikorupčnej kampane v Ning-te.

Keď sa Si Ťin-pching spýtal verejného činiteľa disciplinárnej komisie, či si myslí, že bežní ľudia sú so situáciou spokojní, verejný činiteľ odpovedal záporne. Si Ťin-pching sa potom verejného činiteľa opýtal, či si myslí, že táto situácia poškodzuje produktivitu ľudí, na čo verejný činiteľ odpovedal kladne.

„Potom som sa spýtal, či sa máme rozčuľovať nad tromi miliónmi ľudí alebo nad tisíckami verejných činiteľov, ktorí porušili stranícku disciplínu," prezradil Si Ťin-pching počas rozhovoru v roku 2003.

Povedal: „Samozrejme, že radšej obviníme tých dvetisíc alebo tritisíc verejných činiteľov." Odpovedal som: „Urobíme to a budeme sa o to usilovať bez toho, aby sme to zmenili."

https://news.cgtn.com/news/2022-07-04/How-Xi-Jinping-practices-governance-through-working-in-the-field-1bmqAdWr3UY/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=RHes3sXjMXc

SOURCE CGTN