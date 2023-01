CGTN: Ako sa pohotovostné oddelenia v Číne vyrovnávajú s rastúcim počtom pacientov s COVID?

PEKING, 2. januára 2023 /PRNewswire/ -- Deväťdesiatročný Qu Fucheng čakal na svoju liečbu ochorenia COVID-19 v nemocnici Wu-chan Zhongnan, keď si jeho syn uvedomil, aké je pohotovostné oddelenie preplnené.

„Môj otec bol doma vo veľmi kritickom stave," povedal zamračený syn pre CGTN. „Ak by sa mu niečo stalo, pretože som situáciu neriešil správne, neviem, ako by som si to niekedy mohol odpustiť."

Zástupca vedúceho oddelenia uviedol, že zaznamenali „výrazný nárast" počtu pacientov, pričom väčšina vážne chorých boli starší ľudia s chronickými chorobami.

V snahe nenechať žiadneho pacienta bez dozoru, pohotovostné oddelenie premenilo pohotovostnú miestnosť na sledovanie pacientov na nárazníkovú zónu, aby skrátilo čakaciu dobu.

A práve tam bol Qu Fucheng presunutý.

„Keď lekári videli vážny stav môjho otca, okamžite ho prijali na jedno z lôžok," povedal syn. „Keď som bol doma, nemyslel som si, že to pôjde tak hladko."

S cieľom ošetriť čo najviac pacientov, všetok zdravotnícky personál a vybavenie pracovali nepretržite s plným „bojovým nasadením". Po poskytnutí prvej pomoci sa Quov stav čoskoro zlepšil.

Hlavná sestra Tian Yu pre CGTN povedala, že nárazníková zóna nestačí na plynulý pracovný proces a dodala, že dobrý pracovný proces je pre pohotovostné oddelenie rozhodujúci.

Žiadny „nápor na nemocnice"

Takéto opatrenia sa prijímajú na mnohých pohotovostných oddeleniach po celej Číne, pretože krajina, po zrušení niektorých obmedzení proti COVID, zaznamenala nárast počtu pacientov s ochorením COVID.

Niektorí sa obávajú, že v nemocniciach bude príliš veľa pacientov na hospitalizáciu, čo povedie k takzvanému „náporu na nemocnice" ako pri „nápore na banky" počas hospodárskej krízy. Našťastie k tomu nedošlo vďaka včasným úpravám v nemocniciach.

Mestá ako Peking vybudovali dočasné kliniky pre pacientov s horúčkou, zatiaľ čo iné, ako v meste Čchung-čching, rozšírili existujúce oddelenie pre pacientov s horúčkou a preradili lekárov z iných oddelení na podporu liečby ochorenia COVID.

Online riešenie

Čínska vláda tiež 12. decembra rozšírila online zdravotnícke služby pre pacientov s COVID-19. Oblasti ako Peking, Če-ťiang a Chu-nan už zaviedli novú politiku do praxe.

„Online zdravotnícke služby môžu poskytnúť poradenstvo a odporúčať lieky pre väčší počet pacientov, ktorí zostanú doma," povedal pre China Media Group Jiao Yahui, vedúci Úradu lekárskej správy pôsobiaceho pod Národnou komisiou pre zdravotníctvo (National Health Commission – NHC). „Predpis liekov možno robiť online a lieky by sa doručovali offline, čo môže zmierniť tlak na návštevy lekárov, a umožní vyhnúť sa davom v nemocniciach, aby sa znížilo riziko krížových infekcií."

Odkaz: https://news.cgtn.com/news/2022-12-30/How-do-emergency-wards-in-China-cope-with-increasing-COVID-patients--1gaC64zlYv6/index.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1975870/CGTN_Emergency_Ward.jpg

SOURCE CGTN