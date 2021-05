CGTN: Amazing Roads: Lernen Sie Chinas außergewöhnlichste Autobahnen kennen

PEKING, 4. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Im Oktober 1988 wurde die Autobahn Shanghai-Jiading, die erste auf dem chinesischen Festland, offiziell für den Verkehr freigegeben. Mit diesem Meilenstein wurde die Entwicklung von Chinas Autobahnnetz auf die Überholspur gebracht. Inzwischen hat die Gesamtkilometerzahl der Autobahnen in China mehr als 160.000 Kilometer erreicht und steht damit an erster Stelle in der Welt.

Begleiten Sie CGTN auf einen Roadtrip, bei dem wir die bemerkenswertesten Autobahnen des Landes erkunden und kennenlernen.