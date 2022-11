CGTN: „Aspiracje Chin" - nowy serial dokumentalny CGTN o chińskiej wizji przyszłości

PEKIN, 30 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Mapa drogowa na przyszłość Chin jest w centrum uwagi wspólnoty międzynarodowej od zakończenia 20. Kongresu Narodowego. Serial dokumentalny „Aspiracje Chin" to nowa interpretacja zmian, jakie zaszły w Chinach w ostatnich latach i doprowadziły do ukształtowania wizji przyszłości tego kraju.

CGTN: China's Vision into the Future on New CGTN Docuseries "China Aspirations" image_1

Światowa premiera czteroodcinkowego serialu dokumentalnego emitowanego przez CGTN miała miejsce 24 listopada. Dokument zatytułowany „Aspiracje Chin" zabiera widzów w podróż po świecie od czasów narodzenia chińskiej cywilizacji po powstanie chińskiej kolebki technologii kwantowej. Od starożytnych hinduskich świątyń w Nepalu po wielką sawannę w Kenii.

Dokument, w którym przedstawiono losy 24 grup osób, między innymi naukowców zajmujących się syntezą jądrową, płatnerzy, opiekunów słoni, animatorów, decydentów, lekarzy itd., odkrywa motywy kryjące się za niezwykłymi zmianami jakie dokonały się w Chinach na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia z perspektywy losów ludzi, którzy przyczynili się do ukształtowania dzisiejszych Chin.

„Aspiracje Chin" to produkcja, która obala tradycyjną narrację dotyczącą Chin poprzez przedstawienie postaci z krwi i kości wyznających głębokie przekonanie o potrzebie i możliwości zmiany. Dokument prezentuje drogę, jaką przeszli, by dokonać niemożliwego, „wziąć sprawy w swoje ręce", jak postrzegają siebie jako jednostki, ale i obywateli świata.

Cztery odcinki – zatytułowane „NEW COOL (powiew świeżości)", „MONEY STORIES (o pieniądzach)", „MARK MY WORDS (zapamiętaj moje słowa)" i „INTO THE FUTURE (ku przyszłości)", przedstawiają zagadnienia dotyczące kultury, gospodarki, praworządności oraz spraw międzynarodowych.

Wielu twierdzi, że Chiny przez dziesięciolecia budowały poczucie pewności, które dziś budzi obawy wielu krytyków i polityków. Ale dla pokoleń wzrastających na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia zmiana ta jest nieodłączną częścią ich życia – są dumni, że mogą na nowo odkrywać swoje dziedzictwo i ożywiać zapomniane tradycje.

Serial „Aspiracje Chin" pokazuje efekt motyla, którego źródłem jest wyjątkowe podejście nowego pokolenia wywodzące się z tradycji ustanowionej przez legendarnego chińskiego poetę, piewcę romantyzmu i heroizmu.

Poemat Songa Ci, należący do szczególnego rodzaju chińskiej poezji śpiewanej, od tysiącleci wywiera ogromny wpływ na duchowy świat Chińczyków. Dzięki nawiązaniu współpracy z grupą artystów zaangażowanych w przywracanie światu tej zapomnianej formy sztuki w dokumencie po raz pierwszy udało się odtworzyć melodię jednego z najbardziej znanych i najważniejszych poematów Songa Ci.

Dokument odkrywa też tajemnice jednego z chińskich miast rozwijającego się w tempie dotychczas nieznanym światu. Pokazuje również działalność pierwszej na świecie spółki zajmującej się technologią kwantową w kontekście kilku rund sankcji amerykańskich.

Serial dokumentalny „Aspiracje Chin" odkrywa nowe uwarunkowania leżące u podstaw wkroczenia drugiej co do wielkości gospodarki świata na drogę transformacji i dążenia do wysokiej jakości rozwoju przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w głos nowego pokolenia wykorzystującego tę zmianę do spełniania własnych marzeń.

CGTN wyemituje dokument „Aspiracje Chin" w 15 językach, między innymi w języku angielskim, hiszpańskim, arabskim, rosyjskim, francuskim, mongolskim, hebrajskim, portugalskim, hindi, perskim, wietnamskim, bengalskim, birmańskim, indonezyjskim i niemieckim.

Po premierze na antenie CGTN na oficjalnej stronie internetowej CGTN, w aplikacji i mediach społecznych dostępne będą zarówno wszystkie odcinki serialu, jak i skróty.

https://www.cgtn.com/specials/2022/china-aspirations.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=b6CHBaJRwkk

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1958511/image_1.jpg

