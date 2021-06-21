CGTN: Астронавты с Шэньчжоу-12 становятся первыми китайцами на борту орбитальной станции
Jun 21, 2021, 02:45 ET
ПЕКИН, 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Три китайских астронавта вошли на борт орбитальной станции своей страны во время миссии Шэньчжоу-12, положив конец временам отсутствия китайцев на космических станциях.
По данным Китайского бюро технического обеспечения пилотируемых космических полетов, три астронавта — Не Хайшэн (Nie Haisheng), Лю Бомин (Liu Boming) и Тан Хунбо (Tang Hongbo) — вошли в основной модуль орбитальной станции «Тяньхэ» с борта космического корабля «Шэньчжоу-12», запущенного в четверг.
Это произошло спустя более 20 лет после запуска Международной космической станции (МКС), на борту которой не допускается нахождение китайских астронавтов согласно американскому закону, запрещающему Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) работать со своими китайскими коллегами.
В связи с предстоящим выводом МКС из эксплуатации и решением России выйти из данного проекта Китай выделился на общем фоне, построив новую орбитальную станцию, и приглашает к глобальному сотрудничеству.
Китайская космическая станция, вращающаяся вокруг Земли на орбите высотой около 400 километров, еще находится в стадии строительства, и еще восемь полетов, включая три пилотируемых, пока только готовятся к осуществлению.
В настоящее время станция состоит из базового модуля под названием «Тяньхэ» (Tianhe), грузового космического корабля «Тяньчжоу-2» (Tianzhou-2) и корабля «Шэньчжоу-12» (Shenzhou-12), пристыковавшегося к ней менее чем за три часа до появления астронавтов на ее борту.
Астронавт, космонавт или тайконавт?
Некоторые китайцы так гордятся последними достижениями своей страны, что вернулись к обсуждению того, как называть людей, отправившихся в космос.
Проблема с этим названием возникла во времена холодной войны, когда Советский Союз называл своих космических героев «космонавтами», тогда как Соединенные Штаты называли своих «астронавтами».
Позднее было введено в обращение слово "taikonaut" («тайконавт») с использованием китайского эквивалента слова «космос» — "taikong", а также общего суффикса "-naut".
Слово «тайконавт» присутствует в Оксфордском словаре и словаре Лонгмана, где оно толкуется как китайский астронавт.
Следующие шаги
В настоящее время три астронавта распаковывают груз с корабля Тяньчжоу-2, устанавливая соединения Wi-Fi и другое оборудование на орбитальной станции.
Они проживут на станции не менее трех месяцев, проводя различные технические испытания и научные эксперименты, во время которых также будут производиться выходы в открытый космос с использованием роботизированных рук.
https://news.cgtn.com/news/2021-06-17/Shenzhou-12-astronauts-enter-space-station-core-module-11aD1mmDQ1a/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=QINRV_S-Pkk
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SOURCE CGTN
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