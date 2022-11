CGTN: Autoridades manifestam confiança na economia da China, anseio por cooperação

PEQUIM, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Enquanto a economia mundial se recupera da pandemia e da tensão geopolítica, mesmo mostrando sinais de recessão, a China estabilizou sua economia com um pacote de medidas, de acordo com o que disseram autoridades e especialistas, na segunda-feira, no Financial Street Forum de 2022, solicitando cooperação e conscientização sobre os riscos.

A economia da China permaneceu em recuperação este ano, apesar da pressão, mostrando um impulso sólido para o desenvolvimento de longo prazo, disse no fórum Fu Linghui, porta-voz do National Bureau of Statistics.

Embora confrontada com as circunstâncias internacionais complexas e graves e outras dificuldades inesperadas, a economia da China mostrou notável resiliência e vitalidade, disse Fu.

Fu, ao analisar este ano, disse que a China havia implementado um pacote de políticas para estabilizar a economia, transformando uma crise do segundo trimestre em uma recuperação no terceiro trimestre.

Enquanto isso, Fu enfatizou que a China expandiu ativamente a abertura de alto nível.

Com o mundo enfrentando crescentes riscos de recessão, a China está empenhada em estabelecer um novo sistema para uma economia aberta de nível superior, incluindo a promoção do comércio e a garantia de serviços portuários, disse ele.

Apesar da recuperação deste ano, os dirigentes também alertaram para os riscos financeiros decorrentes de endividamentos e inflação alta.

Foi uma tarefa fundamental para os órgãos reguladores financeiros da China se protegerem de grandes riscos financeiros e manterem a estabilidade no setor, disse no fórum Xuan Changneng, vice-governador do Banco Popular da China (PBOC).

Após a crise financeira de 2008, a comunidade global chegou a um consenso sobre o fortalecimento do sistema de gestão macroprudencial para evitar repercussões de riscos financeiros, disse Xuan, observando que a China fez progressos no setor de gestão com políticas relacionadas lançadas nos últimos anos.

Olhando para o futuro, a China depara-se com oportunidades e desafios, disse Wang Weidong, vice-presidente do China Development Bank (CDB), o maior credor de políticas do país.

A recessão econômica global pode levar a demandas mais fracas, ao mesmo tempo em que esfria o consumo e os retornos dos investimentos também podem ser vistos no país, disse ele.

No entanto, a China tem capacidade suficiente para modernizar e desenvolver o setor, disse Wang, concluindo que os fundamentos para o desenvolvimento positivo de longo prazo permanecem inalterados.

O CDB continuará a se esforçar para atender à economia real, incluindo estabilizar o crescimento do crédito e oferecer mais suporte aos principais setores, como manufatura, tecnologia, inovação, pequenas e micro empresas e o setor verde, disse ele.

"O desenvolvimento e a cooperação são as 'chaves' para resolver problemas globais e podem ajudar os países a enfrentarem os desafios e superarem as dificuldades", disse no fórum Peng Chun, presidente e CEO da China Investment Corporation.

A China está construindo um modelo de dupla circulação com abertura como um novo padrão de desenvolvimento, que oferecerá mais suporte para uma cadeia de suprimentos global mais resiliente e compartilhará novas oportunidades com o mundo, disse Peng.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-22/Officials-voice-confidence-in-China-s-economy-urge-cooperation--1fat2WiPb2g/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953680/image_1.jpg

FONTE CGTN

