CGTN: Bach: os esportes de inverno mudaram "fundamentalmente" após Pequim 2022

"Os esportes de inverno mudarão fundamentalmente após os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, com o engajamento de mais de 300 milhões de chineses nos esportes de inverno", disse ele.

"Esse é um número incrível", acrescentou.

De acordo com as estatísticas do Departamento Nacional de Estatísticas da China, mais de 346 milhões de chineses participaram de atividades esportivas de inverno desde a candidatura bem-sucedida de Pequim para os jogos em 2015, mostrando que a China cumpriu seu compromisso.

"Olimpíadas superam disputas políticas"

Observando que os jogos ocorreram enquanto o mundo vivenciava "altas tensões políticas", Bach disse que o sucesso dos jogos provou que as Olimpíadas transcendem as disputas políticas.

Ele disse ao CMG que o que mais o impressionou em Pequim 2022 foram os momentos em que atletas ucranianos e russos se abraçaram, em que atletas chineses ofereceram broches a seus colegas americanos para mostrar sua hospitalidade e em que os atletas aplaudiram os voluntários chineses dos jogos.

"Eles demonstraram o espírito olímpico", afirmou Bach. "Eles foram embaixadores da amizade, da compreensão e da paz."

Cobertura do CMG foi um "sucesso sem precedentes"

O presidente do COI também elogiou a cobertura dos jogos realizada pelo CMG por meio de todas suas plataformas, descrevendo-a como um "sucesso sem precedentes".

A cobertura relacionada às Olimpíadas de Inverno de Pequim do CMG havia alcançado um total de mais de 48,4 bilhões de visualizações, de acordo com dados disponíveis em 17 de fevereiro, três dias antes do encerramento dos jogos, um número superior ao total dos jogos de Tóquio 2020 (realizados em 2021 devido à pandemia), que foi de 47,9 bilhões.

De acordo com Bach, o COI também agradeceu o papel que o CMG desempenhou na promoção de uma maior compreensão das Olimpíadas entre o povo chinês.

"O CMG realmente conseguiu deixar o povo chinês mais entusiasmado com os jogos", disse ele.

No sábado, o COI concedeu a Copa Olímpica ao povo chinês em reconhecimento a seu apoio aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-20/Bach-Winter-sports-fundamentally-changed-after-Beijing-2022-17O86wL1qKc/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=f0U_5b9KOAY

FONTE CGTN

SOURCE CGTN