CGTN: Básne a novoročné priania ako úvodný program k viacjazyčnému integrovanému produktu CGTN

PEKING, 31. decembra 2022 /PRNewswire/ -- V rámci svojej kampane „Prečítaj báseň" spustila CGTN v roku 2022 niekoľko špeciálnych podujatí k augustovému festivalu Qixi, septembrovému Sviatku polovice jesene a Medzinárodnému dňu mieru, a k blížiacemu sa novému roku.

Trinásť veľvyslancov a zástupcov z Guiney-Bissau, Srí Lanky, Guyany, Mexika, Uruguaja, Alžírska, Jordánska, Ekvádoru, Malawi, Guiney, Egypta, Organizácia Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women), Ruského kultúrneho centra v Pekingu a Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) prijalo pozvanie CGTN, aby prečítali básne a popriali k blížiacemu sa novému roku.

Smriti Aryal, zástupkyňa UN Women v Číne, prečítala báseň „Čo budem", ktorú napísala Suheir Hammad, aby sa podelila o svoj postoj, silu, odvahu a odolnosť. „Nezabudnem, odkiaľ pochádzam. Vyrobím si vlastný bubon. Zhromaždím svojich milovaných okolo seba a naše skandovanie bude tancom, naše hučanie bude bubnovaním," predniesla.

António Serifo Embaló, veľvyslanec Guiney-Bissau v Číne, prečítal báseň „More, more a more", ktorú napísal Eugénio de Andrade. „Niekedy je more bielou postavou lesknúcou sa medzi skalami. Zmenší sa a stáva sa opäť mojou dokonalou sasankou, otvárajúcou sa v mojej dlani."

Hassane Rabehi, alžírsky veľvyslanec v Číne, predniesol slová „Moja vlasť, milujem ťa viac ako sa dá predstaviť", a poukázal na hlboké priateľstvo medzi Čínou a Alžírskom. „Priateľstvo medzi Alžírskom a Čínou bude trvať večne, v záujme spoločných cieľov celého ľudstva priateľstvo všetkých krajín sveta pretrvá naveky," povedal.

Celosvetová online kampaň „Prečítaj báseň" je hlavnou súčasťou druhej sezóny viacjazyčného inegrovaného produktu televízie CGTN „Poézia bez hraníc", ktorý sa bude vysielať online 1. januára 2023.

„Poézia bez hraníc je program medzikultúrnej výmeny, ktorý spustila CGTN a ktorý prekonáva jazykové bariéry prostredníctvom rozprávania a prednesu poézie rôznymi predstaviteľmi z rôznych krajín, využíva poéziu na rozprávanie príbehov o nádhernej láske, úprimnom priateľstve, nebojácnej odvahe, láske k životu, oslave prírody a túžbe po mieri.

V druhej sérii programu „Poézia bez hraníc" sa celosvetovému publiku predstaví sedem epizód, a to priateľstvo, mier, život, myseľ začiatočníka, láska a odvaha, návrat a sen.

Tieto produkty budú celosvetovo distribuované na všetkých platformách CGTN, platformách nových médií CMG a medzinárodných platformách, aby v podobe rôznych konceptov, napríklad celosvetových aktivít v oblasti získavania poézie a dokumentárnych filmov o poézii, podporili emocionálnu výmenu medzi ľuďmi a národmi.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Poems-and-New-Year-blessings-preheat-for-CGTN-s-cultural-product-1g9VGSDd5zG/index.html

