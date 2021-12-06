CGTN: «Белая книга» Китая: вопрос о демократии не должен решаться «судьями-самоназначенцами»

ПЕКИН, 6 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- «Нормированной модели демократии не существует», — заявил Китай в своем официальном документе, опубликованном в субботу и подробно описывающем его демократические устремления. Демократичность той или иной страны «должна признаваться международным сообществом, а не произвольным решением нескольких судей-самоназначенцев».

Демократия, говорится в правительственном информационном документе под названием "China: Democracy That Works" («Китай: демократия, которая работает»), является «идеалом», который всегда высоко ценился Коммунистической партией Китая (КПК) и китайским народом.

«На протяжении последних ста лет Партия руководила процессом реализации народной демократии в Китае. Сейчас китайский народ крепко держит в руках свое будущее, а также будущее общества и страны», — констатирует документ.

Китай назвал свою систему «полноценной народной демократией» согласно концепции, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином два года назад в Шанхае. Этот принцип узаконивает участие народа в повседневной политической деятельности на всех уровнях, сочетающее в себе демократические выборы, политические консультации, принятие решений и контроль.

Согласно документу, опубликованному Информационным бюро Госсовета КНР, статус народа как хозяина страны является сущностью народной демократии.

«Китайская демократия имеет четко выраженные прагматические подходы»

«Заведенный порядок в Китае предусматривает необходимость прислушиваться к мнениям людей, действовать в соответствии с их потребностями и объединять их идеи и потенциал», — заявлено в документе.

Согласно официальным данным, с момента инициирования реформ и открытости Китай провел 12 прямых выборов в народные собрания на поселковом уровне и 11 прямых выборов в аналогичные органы уездного уровня с текущим коэффициентом участия около 90%.

Всенародные обсуждения являются отличительной чертой демократии в Китае. Китайский народ широкомасштабно реализует свое право голоса на выборах и проводит расширенные дискуссии перед принятием важных решений.

В документе также подчеркивается, что злоупотребление властью в целях личной выгоды искореняется за счет разумного и эффективного демократического контроля.

В нем также сказано, что контроль за властью распространяется на все сферы и действует во всех уголках.

Собственная китайская модель демократии

Вместо простого копирования чужих демократических моделей Китай принимает во внимание свои «национальные условия и реалии» и демонстрирует свою собственную правду.

«Китай опирается на все без исключения политические достижения других стран, но не копирует ни одну из применяемых ими моделей демократии, — заявлено в документе. — Наиболее целесообразной моделью всегда является та, которая подходит лучше всего».

Полноценная народная демократия согласуется с отличительными чертами страны, отражая в то же время «всеобщую потребность человечества в демократии».

В документе говорится, что поиски человечеством лучшей демократии и эксперименты с ней не закончатся никогда.

В нем также добавлено, что настоящим препятствием для демократии является не различие в ее моделях, а в высокомерии, предубежденности и враждебности по отношению к инициативам других стран, направленным на поиск своих собственных путей к демократии, а также в вымышленном превосходстве и упорном навязывании своей собственной модели демократии другим.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-04/China-issues-white-paper-on-its-democracy-15IaQ4prtq8/index.html

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SOURCE CGTN