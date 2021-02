CGTN: blisko 98,99 mln ludzi poza zasięgiem ubóstwa: w jaki sposób Chiny osiągnęły zerowy poziom skrajnego ubóstwa na 10 lat przed planowanym terminem?

Według słów chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, jest to 10 lat wcześniej niż zakładał plan realizacji celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przez najludniejszy kraj świata. Osiągnięcie to zostało dokonane w tym samym roku, w którym Komunistyczna Partia Chin (KPCh) obchodzi stulecie swojego powstania.

„Jest to wspaniały moment chwały dla narodu chińskiego, KPCh i całego naszego społeczeństwa!" - powiedział prezydent Xi na zgromadzeniu, podczas którego uczczono osiągnięcia kraju w eliminacji skrajnego ubóstwa i wyróżniono wzorce do naśladowania w tej sprawie, ogłaszając to osiągnięcie „cudem na ziemi, który powinien zostać zapisany w historii".

Uroczystość odbyła się w czwartek rano w Wielkiej Hali Ludowej w stolicy - Pekinie.

Reforma wymaga czasu i żmudnej pracy

Początki nie należały do najłatwiejszych.

Mając 30 lat, we wczesnych latach 80-tych, obecny prezydent Xi został skierowany do pracy w powiecie Zhengding, w północnej prowincji Hebei, na stanowisku urzędnika najniższego szczebla w ramach krajowych programów walki z ubóstwem na dużą skalę. Tam rozpoczął swoje eksperymenty reformatorskie: kontrakty na grunty wiejskie. Wkrótce potem został sekretarzem prefekturalnego komitetu partii w Ningde, w południowo-wschodniej prowincji Fujian.

„Zawsze odczuwałem pewien rodzaj dyskomfortu - wspominał Xi w swojej książce „Up and Out of Poverty" („W drodze do wyjścia z ubóstwa"). - Eliminacja nędzy jest olbrzymim przedsięwzięciem, które wymaga wysiłku kilku pokoleń".

Na przestrzeni kolejnych dwóch dekad przeniósł on swoje marzenie o eliminacji ubóstwa do centrum chińskiego życia politycznego.

„Reformy przeprowadzane przez prezydenta Xi wynikają z jego doświadczenia - powiedział Shi Zhihong, były zastępca dyrektora Biura Badań Polityki Komitetu Centralnego KPCh. - On doskonale wiedział, że utarte, dotychczasowe ścieżki doprowadzą donikąd, dlatego głębokie przemiany były koniecznością".

Od 2012 roku chiński prezydent ponad 50 razy odbywał podróże w głąb kraju do zubożałych środowisk, poznając życie ich mieszkańców.

Działania dopasowane do rzeczywistych sytuacji

Kluczowym aspektem sukcesu Chin była dokładność. Strategia ukierunkowanego niwelowania ubóstwa została przedstawiona przez prezydenta Xi pod koniec 2013 roku, kiedy porównał przyjmowanie bezkrytycznego podejścia do „zabijania pcheł granatem ręcznym".

Podczas swojego czwartkowego przemówienia prezydent Xi określił to mianem „ścieżki eliminacji ubóstwa o chińskich cechach". Od gospodarstwa domowego do gospodarstwa domowego odpowiadano na pytania, kto dokładnie potrzebuje pomocy, kto powinien jej udzielać, w jaki sposób powinna być ona świadczona oraz jakie standardy i procedury powinny być przyjęte w celu wyjścia z nędzy.

Aby posunąć się o krok dalej, rząd centralny wysłał również miliony urzędników miejskich na pierwszą linię frontu - do najbiedniejszych miejsc i pracy z osobami znajdującymi się w trudnych warunkach bytowych.

„Zatem, ponownie, jak to możliwe, że Chiny mogą całkowicie wyeliminować ubóstwo? Wynika to z filozofii partii rządzącej, celu wspólnego dobrobytu" - powiedział Zheng Yongnian, dziekan Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Globalnymi i Współczesnymi Chinami na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu w Shenzhen, telewizji CGTN.

Nastąpiła poprawa infrastruktury wiejskiej, edukacji i opieki zdrowotnej. Z oficjalnych danych wynika, że ponad 9,6 mln ludzi wyprowadziło się z maleńkich domków z cegły mułowej, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Część szpitali wiejskich nawiązała współpracę ze swoimi wielkomiejskimi odpowiednikami, aby zaoferować mieszkańcom wsi wysokiej jakości usługi medyczne.

„Ubóstwo spowodowane chorobą jest jednym z najtrudniejszych problemów na obszarach wiejskich - powiedział Hu Yi, dyrektor szpitala publicznego w powiecie Zhenxiong w prowincji Yunnan. „Od teraz mieszkańcy nie muszą podróżować daleko, aby się leczyć, nawet w przypadku poważnych chorób".

Rewitalizacja obszarów wiejskich: konsolidacja osiągnięć

Obecnie Pekin, oprócz konsolidacji już osiągniętych wyników, dąży do kolejnych celów. Wyznaczono ambitne założenia dotyczące osiągnięcia podstawowej modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich do 2035 r. oraz główny priorytet, jakim jest stworzenie silnego przemysłu rolnego, atrakcyjnych krajobrazów wiejskich i podniesienie zamożności rolników do 2050 r.

Pojawiło się pojęcie: witalizacja obszarów wiejskich.

„Aby przyspieszyć tworzenie nowego wzorca rozwoju >>podwójnego obiegu<<, w którym rynki krajowe i zagraniczne wzajemnie się wzmacniają, z rynkiem krajowym jako podstawą, konieczne jest, aby rolnictwo, obszary wiejskie i rolnicy odgrywali stabilizującą i wspierającą rolę w utrzymaniu rozwoju gospodarczego i społecznego Chin" - powiedział Li Guoxiang, pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, w badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez CGTN.

Dla tych miejscowości, w których produkty rolne sprzedawane są wyłącznie w tej samej okolicy, rynki zbytu są teraz znacznie szersze dzięki szybko rozwijającym się usługom e-commerce.

Luo Huimin, mieszkaniec powiatu Wannian w prowincji Jiangxi, przeanalizował zapotrzebowanie na produkty rolne w miastach i zoptymalizował ich podaż. Obecnie otwiera on sieć sklepów dostarczających produkty rolne i olej dla mieszkańców całego kraju - od Nanchang, stolicy prowincji Jiangxi, aż po południową część prowincji Guangdong.

Zatrudnienie znalazło ponad 90 osób - wszystkie z rodzinnego miasta Luo - z których każda otrzymuje obecnie do 15000 juanów (2172 dolarów) miesięcznie.

Według ankiety przeprowadzonej wśród 3378 pracowników migrujących na początku 2019 roku, ponad 60 procent respondentów stwierdziło, że ich zdaniem poprawa zasobów publicznych, takich jak zdrowie, edukacja i infrastruktura, przekonuje ich do pozostania na wsi lub powrotu z obszarów przybrzeżnych.

Trudności związane z rewitalizacją obszarów wiejskich są nie mniejsze niż likwidacja skrajnego ubóstwa, powiedział podczas czwartkowego przemówienia prezydent Xi. „Jednak zachowamy ciężko wypracowany impet i będziemy kontynuować nasz marsz ku przyszłości!".

