CGTN: Capital estrangeiro positivo no mercado chinês

BEIJING, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A maioria das empresas estrangeiras continua positiva sobre o mercado chinês, uma vez que a China tem grandes oportunidades futuras com esforços incessantes de abertura, um ambiente de negócios aprimorado e uma excelente perspectiva de crescimento no mercado.

O encerramento bem-sucedido do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China intensificou ainda mais a confiança das empresas estrangeiras no mercado, de acordo com uma pesquisa divulgada em 27 de outubro pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT).

Entre as mais de 500 empresas estrangeiras entrevistadas, 96,7% confirmaram as conquistas de desenvolvimento da China na última década, e 96,9% delas expressaram ter maior confiança no mercado chinês.

A China tem se esforçado para criar novas oportunidades para o mundo por meio de seu próprio desenvolvimento. A China International Import Expo (CIIE) é um grande passo para abrir ativamente o mercado chinês para o mundo.

A CIIE deste ano atraiu 284 empresas Fortune Global 500 e empresas líderes setoriais. Quase 90% das empresas Fortune Global 500 e empresas líderes setoriais que participaram do evento do ano passado voltaram este ano. Rio Tinto, BHP Group, ThyssenKrupp e Gilead Sciences estão entre as empresas Fortune Global 500 que estão fazendo sua estreia na CIIE.

Mercado chinês atraente

Esse sentimento animador entre as empresas estrangeiras também se refletiu nos números do investimento direto estrangeiro (FDI) da China. Nos primeiros nove meses de 2022, o fluxo de FDI da China em uso real atingiu USD 155,3 bilhões, um aumento de 18,9% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Comércio (MOFCOM).

De janeiro a setembro, o investimento da Alemanha saltou 114,3% anualmente, enquanto o investimento da Coreia do Sul aumentou 90,7%, o do Japão 39,5% e o do Reino Unido 22,3%, de acordo com o MOFCOM.

A China é líder mundial em entradas de capital estrangeiro. Sua participação global de FDI no primeiro trimestre (T1) de 2022 foi de 19,5%, ocupando o primeiro lugar no mundo, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Melhoria do ambiente de negócios

No T1, cerca de 90% das empresas com financiamento estrangeiro estavam satisfeitas com as políticas da China referentes a acesso ao mercado, promoção da concorrência de mercado, acesso a instalações de negócios e serviços financeiros.

Uma pesquisa separada divulgada pelo CCPIT em 27 de outubro mostrou que quase 80% das empresas estrangeiras entrevistadas mantiveram sua atual escala de produção e negócios na China, enquanto mais de 5% aumentaram o investimento uma vez que priorizam o desenvolvimento estratégico na China.

