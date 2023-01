CGTN: China continuará contribuindo para a paz e o desenvolvimento globais no mundo conectado

PEQUIM, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Observando que a China é um país intimamente ligado ao mundo, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que não só recebeu velhos e novos amigos em Pequim, mas que também viajou ao exterior para comunicar as propostas da China ao mundo no ano passado, em seu discurso de Ano Novo de 2023 no sábado.

CGTN: China continuará a contribuir para paz e desenvolvimento globais no mundo conectado

No último ano, ocorreu uma reunião de amigos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim na primavera, além de reuniões bilaterais entre Xi e líderes estrangeiros de mais de 40 países e três viagens ao exterior feitas por Xi antes e depois do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) em outubro.

Nguyen Phu Trong, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, foi o primeiro líder estrangeiro a visitar a China desde o término do 20º Congresso Nacional do PCCh. Desde então, Xi realizou dezenas de reuniões bilaterais com líderes estrangeiros, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz, que foi o primeiro líder de um grande país ocidental a visitar a China após a histórica reunião do PCCh.

As visitas foram amplamente reconhecidas para criar picos para a diplomacia entre chefes de estado em 2022.

No ano passado, a China continuou a desempenhar seu papel como um país importante e responsável no cenário internacional, aprimorando as relações com outros países importantes.

De dois telefonemas até uma reunião presencial em Bali entre Xi e sua contraparte nos EUA, Joe Biden, ambos os líderes concordaram em tomar medidas concretas para colocar as relações entre a China e os EUA de volta nos trilhos com um desenvolvimento constante.

Além de dois encontros pessoais em Pequim em fevereiro e em Samarcanda em setembro, a reunião virtual entre Xi e sua contraparte russa, Vladimir Putin, mostrou ontem que ambos os países continuarão a fortalecer a coordenação estratégica e manter a justiça internacional.

Com a participação de Xi na primeira Cúpula China-Estados Árabes e no Conselho de Cooperação China-Golfo em Riad, as relações entre a China e os países árabes também inauguraram uma nova era de desenvolvimento abrangente e profundo.

No ano passado, a China também continuou a oferecer suas soluções com a sabedoria chinesa para resolver os desafios comuns enfrentados pela comunidade internacional.

Xi propôs a Iniciativa de Segurança Global (GSI) no Fórum de Boao para a Ásia em abril de 2022 para trabalhar com outros países para promover a segurança para todos, após apresentar o Índice de Desenvolvimento Global (GDI) no debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2021.

Até o momento, mais de 70 países expressaram apoio à GSI e mais de 100 países e uma série de organizações internacionais, incluindo a ONU, comprometeram-se a apoiar a GDI e quase 70 países uniram-se ao Grupo de Amigos da GDI.

Observando que mudanças não vistas em um século estão ocorrendo em um ritmo mais rápido e que o mundo ainda não é um lugar tranquilo, Xi declarou no discurso de ano novo que a China valoriza a paz e o desenvolvimento e valoriza os amigos e parceiros como sempre.

"Mantemo-nos firmes do lado certo da história e do lado da civilização e do progresso humanos. Trabalhamos intensamente para contribuir com a sabedoria e as soluções da China para a causa da paz e do desenvolvimento de toda a humanidade", afirmou o presidente.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=f6qVJKA3ClA

FONTE CGTN

