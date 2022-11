CGTN: China convoca membros do G20 para promover o desenvolvimento global "inclusivo, benéfico e resiliente"

PEQUIM, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Enquanto os líderes das 20 maiores economias do mundo se reúnem em Bali, na Indonésia, a comunidade internacional espera que eles intensifiquem os esforços para enfrentar uma infinidade de desafios comuns mais urgentes e traçar um caminho para a recuperação global e o desenvolvimento comum.

Ao discursar na 17ª Cúpula do G20 na terça-feira, o Presidente chinês Xi Jinping apelou a todos os membros do G20 para que assumissem a responsabilidade "inerente ao fato de serem importantes players internacionais e regionais" para responder à pergunta de nossos tempos: "O que está errado com este mundo, o que devemos fazer a respeito?"

Trabalhar em conjunto para tornar o desenvolvimento global mais "inclusivo, benéfico e resiliente" é a solução apresentada pela China.

Que forma de desenvolvimento global é necessária

O G20 é constituído pelas principais economias industriais e emergentes do mundo e representa mais de 80% do produto interno bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio internacional e aproximadamente dois terços da população mundial.

Diante de um apelo urgente por uma resposta coletiva global consistente, bem organizada e equilibrada aos vários desafios globais, o presidente chinês enfatizou que o desenvolvimento global deveria ser mais inclusivo.

"A solidariedade é uma força, mas a divisão não leva a lugar nenhum. Vivendo na mesma aldeia global, devemos nos manter unidos frente aos riscos e desafios", disse ele.

Destacando que o desenvolvimento global deve ser benéfico para todos, ele enfatizou que o desenvolvimento é real apenas quando todos os países se desenvolvem juntos e a modernização não é um privilégio reservado a um único país.

À medida que a globalização econômica está encontrando ventos contrários, e a economia mundial está em risco de recessão, ele também ressaltou a promoção do desenvolvimento global resiliente.

"Precisamos ter sempre em mente as dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento e acolher suas preocupações. A China apoia a União Africana na adesão ao G20", disse ele.

O que a China tem realizado para promover o desenvolvimento global

Entre os membros do G20, a China respondeu por 21% em termos de PIB, 18% do comércio e 29% da população em 2021. O país tem participado ativamente da cooperação econômica internacional e da governança econômica global e trabalhado com outras partes para impulsionar um forte crescimento global sustentável, equilibrado e inclusivo.

Pequim propôs duas grandes iniciativas nos últimos dois anos: a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) e a Iniciativa de Segurança Global (GSI), que foram bem recebidas globalmente.

A meta da GDI é atingir o objetivo de longo prazo e as necessidades imediatas do desenvolvimento comum do mundo, promovendo o consenso internacional sobre a promoção do desenvolvimento, cultivando novos impulsionadores para o desenvolvimento global e facilitando o desenvolvimento e progresso comuns de todos os países.

Em um ano, mais de 60 países se juntaram ao Grupo de Amigos da GDI, de acordo com o presidente chinês.

A China estabeleceu o Fundo de Desenvolvimento Global e Cooperação Sul-Sul, apresentou 15 projetos à "Ação do G20 para recuperação forte e inclusiva" e participou de outros cinco projetos nesse âmbito, disse Xi.

À medida que a GSI defende a "visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável", ele ressaltou a resolução de conflitos por meio de negociação e a resolução de disputas por meio de consultas e apoia todos os esforços que levem à solução pacífica de crises.

Observando que a segurança alimentar e energética é o desafio mais urgente no desenvolvimento global, Xi apontou que a causa raiz das atuais crises não é a produção nem a demanda, mas a interrupção das cadeias de suprimentos e da cooperação internacional.

Este ano, a China, juntamente com seis parceiros, incluindo a Indonésia e a Sérvia, propôs a Iniciativa de Cooperação Internacional para Cadeias Industriais e de Suprimentos Resilientes e Estáveis, disse Xi ao detalhar a contribuição da China para a segurança alimentar e energética global ao longo dos anos.

A China se uniu a outros países para solicitar a criação da Parceria Global de Cooperação de Energia Limpa e apresentou a Iniciativa de Cooperação Internacional para a Segurança Alimentar Global no G20, acrescentou.

O presidente também disse aos membros do G20 que o país se manterá empenhado em promover o rejuvenescimento nacional em todas as frentes por meio de um caminho chinês para a modernização.

No mês passado, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China definiu as metas, tarefas e políticas de orientação para a causa do Partido e do país nos próximos cinco anos e além.

"Uma China marchando em direção à modernização trará mais oportunidades para o mundo, impulsionará mais a cooperação internacional e contribuirá mais para o progresso humano!", concluiu Xi em seu discurso.

