CGTN: China dá boas-vindas às empresas estrangeiras para compartilhar os dividendos do seu desenvolvimento futuro

PEQUIM, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A China dá boas-vindas às empresas de todo o mundo para investir no país e continuar a compartilhar os dividendos advindos do processo de desenvolvimento, uma vez que a economia chinesa mudou sua estratégia de crescimento de alta velocidade para a de desenvolvimento de alta qualidade, comentou um funcionário sênior do principal planejador econômico do país na segunda-feira.

"A China abrirá suas portas ainda mais", disse Zhao Chenxin, vice-presidente da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC) e membro do grupo de liderança do PCCh da comissão em uma coletiva de imprensa paralela ao 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), o evento político mais importante do país este ano.

O padrão de desenvolvimento de dupla circulação, no qual os mercados interno e externo podem se reforçar mutuamente tendo o mercado interno como foco, não significa que a China queira diminuir sua abertura ou mesmo perseguir uma economia autossuficiente, esclareceu Zhao.

O presidente chinês Xi Jinping tem enfatizado repetidamente que o novo padrão de desenvolvimento envolve fluxos econômicos nacionais e internacionais e não revolve somente em torno da economia doméstica.

A economia chinesa está há muito tempo profundamente integrada à economia global, disse Zhao, acrescentando que os mercados interno e externo são interdependentes e mutuamente reforçados.

China incentiva ainda mais o investimento estrangeiro

A China intensificará ainda mais os esforços para incentivar o investimento estrangeiro, disse Zhao, acrescentando que o país lançará e implementará a versão de 2022 do Catálogo de Indústrias Incentivadas ao Investimento Estrangeiro, o que expandirá ainda mais o escopo dos setores incentivados aos investimentos estrangeiros.

A economia chinesa mudou de uma estratégia de crescimento de alta velocidade para uma de desenvolvimento de alta qualidade e, além disso, o país está enfrentando uma nova situação para atrair investimentos estrangeiros, observou ele.

O país aumentará o apoio político para investimentos estrangeiros em setores como manufatura avançada, serviços de alta qualidade, alta tecnologia, conservação de energia e proteção ambiental, disse ele.

Haverá também apoio político ao investimento estrangeiro nas regiões centrais, ocidentais e nordestinas, que são menos desenvolvidas na China, de acordo com Zhao.

Além disso, o país lançará o sexto lote de grandes projetos financiados pelo exterior e os ajudará a resolver as dificuldades de forma oportuna no processo de investimento, produção e operação, a fim de garantir a boa execução dos projetos.

A China também otimizará ainda mais os serviços para empresas de capital estrangeiro e oferecerá mais conveniência para investimentos internacionais, intercâmbios e cooperação para prevenir e controlar a pandemia da COVID-19.

Nos primeiros oito meses deste ano, o investimento estrangeiro direto (IED) China Continental, em uso real, aumentou 16,4% em relação o ano anterior para 892,74 bilhões de yuan (127,39 bilhões de dólares), mesmo considerando a pandemia da COVID-19, a complexidade do cenário internacional e o fraco investimento internacional, disse Zhao.

Especificamente, os setores de alta tecnologia observaram um aumento no fluxo de IED de 33,6% em relação ao ano anterior, observou ele.

O IDE na região ocidental do país registrou um aumento anual de 43%, seguido por 27,6% na região central e 14,3% na região oriental.

"Em geral, as empresas multinacionais estão confiantes em investir na China e otimistas sobre o mercado chinês a longo prazo", disse ele.

A China promoverá uma maior abertura para o mundo exterior, intensificará os esforços políticos para atrair investimentos estrangeiros e desempenhará melhor o papel positivo do investimento estrangeiro na promoção do desenvolvimento de alta qualidade do país, disse ele.

Uma economia de recuperação com enormes oportunidades

A economia chinesa mostrou uma recuperação significativa no terceiro trimestre, disse Zhao.

"Os preços ao consumidor subiram modestamente, em forte contraste com a alta inflação global, e o emprego permaneceu estável em geral".

Ele ressaltou que a economia chinesa vem se recuperando e retomando seu ritmo de crescimento apesar de algumas flutuações causadas por fatores inesperados este ano, tais como o ambiente externo, a pandemia e o clima extremo.

Uma série de políticas foi lançada para fortalecer a economia e os principais indicadores econômicos das indústrias, serviços, investimentos e consumo estão se recuperando, de acordo com Zhao.

A economia do país ainda enfrenta muitas adversidades. Porém, diante do impacto dos fatores inesperados, a economia da China se estabilizou e recuperou em um período de tempo relativamente curto, mostrando forte resiliência e enorme potencial, Zhao apontou.

Com uma população de mais de 1,4 bilhões de habitantes, a China tem a maior classe média de renda do mundo e a vantagem de ser um mercado de proporções gigantescas, observou ele.

O imenso mercado do país, a infraestrutura avançada, os sistemas industriais e as cadeias de abastecimento estabeleceram uma base sólida e proporcionaram oportunidades para o desenvolvimento de várias empresas.

