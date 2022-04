CGTN: China destaca Hainan no avanço da civilização ecológica

Hainan é uma província de recursos ecológicos, e o trabalho de construção do Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan é de alta prioridade, segundo o presidente em uma visita a uma seção do parque na segunda-feira.

Importância estratégica do desenvolvimento do parque nacional

O Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan conta com uma das maiores, mais concentradas, mais bem preservadas e mais contíguas áreas de floresta tropical da China. O parque cobre nove cidades e condados, com uma área total de 4.400 quilômetros quadrados, ou cerca de um sétimo da área terrestre da ilha de Hainan.

É uma parte importante da cobertura mundial de florestas tropicais e uma área-chave para a conservação da biodiversidade no país.

Ao ser informado sobre os esforços para proteger o meio ambiente e a biodiversidade no parque, Xi destacou também a necessidade de compreender plenamente a importância estratégica do desenvolvimento do parque nacional de Hainan para o país e pediu esforços contínuos e significativos nesse sentido.

No ano passado, o líder chinês anunciou a designação oficial do primeiro grupo de parques nacionais do país ao fazer um discurso de abertura por videoconferência na cúpula de líderes da COP15. O Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan estava entre eles.

Nos últimos anos, Hainan tem promovido a construção do parque, fortalecendo a restauração da floresta tropical e realizando projetos de realocação ecológica em áreas protegidas essenciais.

No final de março, pesquisadores descobriram oito espécies novas de macrofungos no parque, que podem decompor celulose e lignina, e desempenham um papel de decomposição significativo no ecossistema de uma floresta tropical.

Esforços contínuos na construção de ecocivilizações

Ao longo dos anos, Xi enfatizou o avanço da civilização ecológica em muitas ocasiões. "Águas límpidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis", as palavras frequentemente citadas por Xi têm sido um componente fundamental de sua filosofia quanto ao progresso ecológico.

Em março do ano passado, a China adotou um plano para o desenvolvimento social e econômico do país para os próximos cinco a 15 anos, exigindo a transformação verde completa no desenvolvimento social e econômico e a construção de uma China bela.

O país também anunciou que se esforçará para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060. Isso significa que a China realizará a maior redução do mundo na intensidade de emissões de carbono e alcançará a neutralidade de carbono a partir do pico de emissões no menor espaço de tempo da história mundial.

