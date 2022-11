CGTN: China destaca papel da comunidade Ásia-Pacífico no enfrentamento dos desafios globais

PEQUIM, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o tema "Abrir, Conectar, Equilibrar", teve início na sexta-feira, em Bangkok, a 29ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, a primeira reunião presencial desde 2018.

A voz da China está no centro das atenções, já que a adesão do país à APEC não só impulsionou seu próprio desenvolvimento, mas também contribuiu muito para as economias regional e mundial.

Destacando que a Ásia-Pacífico é "nosso lar e também a força motriz do crescimento econômico global", o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a construção de uma comunidade Ásia-Pacífico com um futuro compartilhado ao discursar durante a reunião de sexta-feira.

Comunidade Ásia-Pacífico com um futuro compartilhado

"Hoje, o mundo está diante de outra encruzilhada histórica, e isso tornou a região da Ásia-Pacífico ainda mais importante e proeminente em sua posição e papel", disse Xi.

Pedindo esforços conjuntos na construção de uma comunidade Ásia-Pacífico com um futuro compartilhado, ele enfatizou vários aspectos: paz e estabilidade, prosperidade para todos, limpeza e beleza e um futuro compartilhado.

Ele também enfatizou a defesa da equidade e da justiça internacional, aderindo à abertura e inclusão, buscando o desenvolvimento verde e de baixo carbono e comprometendo-se com a cooperação para atingir a meta.

O status da região é de grande importância no mundo. Com uma população de 2,9 bilhões de pessoas, as 21 economias da APEC representam mais de 60% do produto interno bruto do mundo (PIB) e cerca da metade do comércio global.

A APEC está trabalhando em áreas como abertura do comércio e investimento, facilitação de negócios e cooperação econômica e técnica, com o objetivo de alcançar o crescimento sustentável e a prosperidade na região da Ásia-Pacífico.

No último Relatório Regional de Perspectivas Econômicas para a Ásia e Pacífico, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas previsões de crescimento para a região Ásia-Pacífico para 4% este ano e 4,3% no próximo ano, em 0,9 e 0,8 pontos percentuais, respectivamente, de suas previsões de abril.

Apesar da queda na previsão de crescimento, a Ásia continua sendo um centro relativamente promissor em uma economia global cada vez mais em baixa, disse Krishna Srinivasan, diretor do Departamento da Ásia e Pacífico do FMI.

China comprometida com parcerias regionais

Desde que ingressou na APEC há 31 anos, a China está firmemente comprometida com parcerias regionais e com o livre comércio e investimento, fazendo contribuições significativas para um sistema comercial multilateral e uma economia mundial aberta.

"A China trabalhará com outras partes na implementação completa e de alta qualidade da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP)", disse Xi na reunião da APEC.

O país continuará trabalhando para aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico (CPTPP) e ao Acordo de Parceria para a Economia Digital (DEPA), complementou o presidente.

A RCEP, o maior acordo de livre comércio do mundo, abrange dez Estados-membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático e seus cinco parceiros de acordos de livre comércio: China, Japão, República da Coreia, Austrália e Nova Zelândia. A China foi uma das primeiras a ratificar o acordo da RCEP no ano passado.

Acredita-se que tanto a RCEP quanto o CPTPP sejam caminhos viáveis para a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico (FTAAP) ampliada, que os 21 membros da APEC pretendem estabelecer.

A China considerará a possibilidade de organizar o terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional no próximo ano para dar um novo impulso ao desenvolvimento e prosperidade da Ásia-Pacífico e do mundo, de acordo com o presidente chinês.

Ecoando o tema da APEC de 2022, Pequim prometeu uma abertura de alto padrão com a quinta China International Import Expo em Xangai, com ótimos resultados no início deste mês.

Durante o evento dedicado à importação, foram alcançados negócios provisórios no valor total de USD 73,5 bilhões, uma prova do imenso mercado da China e das inúmeras oportunidades de negócios.

Uma vez que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China no mês passado definiu o plano para o desenvolvimento do país no presente e no futuro, o presidente também enfatizou que Pequim avançará com uma agenda mais ampla de abertura em mais áreas e em maior profundidade.

Ele enfatizou que, acompanhando o caminho chinês para a modernização, o país construirá novos sistemas para "uma economia aberta de alto padrão" e compartilhará oportunidades de desenvolvimento com o mundo, principalmente com a região Ásia-Pacífico.

FONTE CGTN

